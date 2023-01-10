Лукашенко: от того, какие праздники и символы впускаем в свой дом, зависит будущее наших детей
Новости Беларуси. На созданных белорусским народом ценностях зарождалась и развивалась национальная государственность. Это подчеркнул Александр Лукашенко на важной церемонии, которая начинает год, подводя итоги ушедшего в значимых для развития страны сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Во Дворце Республики лицо всей культурной и спортивной Беларуси, правда, интервью у министра спорта так и не успели взять – слишком быстро передвигается, на то он и министр спорта. А вот культурное, историческое духовное наследие размерено, по сути. Беларусь не мчится на всех парусах в бездну обезумевшего мира.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня мы понимаем, что национальные культуры и традиции нельзя подогнать под единый стандарт, что мир прекрасен в своем разнообразии. И не просто понимаем, а подтверждаем историей своего государства, где больше сотни лет люди разных вероисповеданий и этнического происхождения живут в согласии, делая нас всех духовно богаче. А где согласие и уважение, там и мир. Мы также отдаем себе отчет в том, что наш пример – это реальный вызов проекту глобальной унификации под ультрамодные ценности и так называемые тренды, навязанные всему миру. Понимаем, что за этой культурной экспансией – как ее еще называют, мягкой – следуют совсем не мягкие, я бы даже сказал, весьма жесткие для независимых государств последствия: потеря государственности и суверенитета. Потеря себя как народа.
Поэтому следует помнить, что от того, как мы бережем чистоту родного языка, какие праздники и символы впускаем в свой дом, зависит будущее наших детей. Если хотим, чтобы они жили на своей земле свободно и независимо, как мы, то должны в первую очередь научить отличать родные традиции от чужеродных. Поэтому ежегодная церемония награждения лауреатов премий года прежде всего – это знак признания всех, кто трудится на гуманитарной и культурной ниве, кто сохраняет наши духовные истоки. Без преувеличения, в вопросах обеспечения национальной безопасности Беларуси ваша роль также является ведущей.
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