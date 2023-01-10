Лукашенко: от того, какие праздники и символы впускаем в свой дом, зависит будущее наших детей

Новости Беларуси. На созданных белорусским народом ценностях зарождалась и развивалась национальная государственность. Это подчеркнул Александр Лукашенко на важной церемонии, которая начинает год, подводя итоги ушедшего в значимых для развития страны сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Во Дворце Республики лицо всей культурной и спортивной Беларуси, правда, интервью у министра спорта так и не успели взять – слишком быстро передвигается, на то он и министр спорта. А вот культурное, историческое духовное наследие размерено, по сути. Беларусь не мчится на всех парусах в бездну обезумевшего мира.