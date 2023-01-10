«Это патриоты по поступкам». Как готовятся к вручению наград от Президента во Дворце Республики?

Новости Беларуси. В Минске 10 января вручат премии «За духовное возрождение» и спецпремии деятелям культуры и искусства. Их присудил Александр Лукашенко накануне рождественских праздников. Эта традиция появилась в нашей стране еще в 1997 году и получила развитие по сей день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все подробности у Виктории Ходосок.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Я начну свое прямое включение буквально с одной цитаты, которую год назад на такой же торжественной церемонии озвучил Президент: люди, удостоенные премий, – «это патриоты по поступкам». В этой короткой, но очень глубокой по смыслу фразе ответ на вопрос, почему фамилии именно этих людей буквально через полчаса будут звучать со сцены Дворца Республики. Это специалисты абсолютно разных профессий: одни занимаются военно-патриотическим воспитанием, другие – благотворительной помощью и развивают волонтерское движение. Наверняка многие понимают, к чему я веду. Премия «За духовное возрождение» сегодня будет вручена Белорусскому обществу Красного Креста. И символично, что получает ее организация в Год мира и созидания.

Ведь основы Красного Креста заложены в таких важных вещах, как помощь и гуманность. Убеждена, что у таких людей отзывчивость в крови. В этой организации нет случайных прохожих. Только вспомните, какую огромную работу проделало общество в период миграционного кризиса на границе. По-человечески всех нуждающихся обогрели, одели и накормили. Или же вот еще один пример: по-соседски помогаем украинцам найти мир и спокойствие на белорусской земле. И Красный Крест опять же не в стороне. И все это параллельно с уже повседневной работой: оказанием помощи деткам, оставшимся без родителей, инвалидам, одиноким пенсионерам. У общества большая армия волонтеров. И цифра вас, возможно, даже удивит – порядка 16 тысяч человек.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Мы всегда ищем зерно духовности. А оно здесь, лежит на поверхности, и эти вот ситуации с нашими людьми, которые пришли к нам с Ближнего Востока, с нашими соседями, которые живут фактически за забором, я говорю про украинцев. Когда у них случилась беда, мы откликнулись все. Это очень большой задел, это очень высокая премия, и она подразумевает под собой дальнейшее развитие. Но самое главное в данной ситуации то, что с учетом того, что все белорусы откликнулись, у нас получилось посадить зернышко добра в сердцах тех людей, которые откликались на эту помощь, чтобы из этого зернышка выросли большие добрые дела.

Безусловно, особенно в наше время хочется, чтобы добрых дел становилось только больше. И, согласитесь, многое зависит от взрослых. И, в частности, от того, как они воспитают и что заложат в подрастающее поколение. Я это к чему? Премией отмечены заслуги военно-патриотического клуба «Рысь», где воспитывают настоящих патриотов нашей Родины. Клубу уже полтора года. И кто еще не знает, что это такое, мы вас немножко сейчас познакомим.

Карина Румянцева, воспитанница военно-патриотического клуба «Рысь»:

В клубе у нас занимаются 160 человек. Большая часть – это мальчики. Но все же девочкам тоже интересно. Виктория Ходосок:

Расскажи, чем интересным вы в клубе занимаетесь, особенно девочки? Карина Румянцева:

В клубе у нас проходят занятия по огнестрельной, медицинской и физической подготовке, также строевой. Это очень интересно. Если кому-то кажется, что это неинтересно, это очень интересно, познавательно, вы узнаете много всего нового.

Что же касается спецпремий деятелям культуры и искусства, то, к примеру, отмечены заслуги Образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Беларуси. Как поделился с нами за кадром директор оркестра, отдыхать музыкантам времени нет. В графике сплошные гастроли. Ну, вот оно и понятно. Кто много работает, того и отмечают.