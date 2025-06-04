Германия продолжит отказывать беженцам во въезде

Германия продолжит отказывать во въезде просителям убежища, несмотря на решение административного суда Берлина о незаконности такой практики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На границе ФРГ по-прежнему выстраиваются очереди. Однако страна не готова принять столько новых жителей. В рамках ужесточения миграционных процедур полиция не пропускает беженцев, кроме обладателей особого статуса уязвимых – это беременные или несовершеннолетние без сопровождения.