Прямой эфир

Германия продолжит отказывать беженцам во въезде

04 июня 2025 06:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Германия продолжит отказывать во въезде просителям убежища, несмотря на решение административного суда Берлина о незаконности такой практики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Германия продолжит отказывать беженцам во въезде-2

На границе ФРГ по-прежнему выстраиваются очереди. Однако страна не готова принять столько новых жителей. В рамках ужесточения миграционных процедур полиция не пропускает беженцев, кроме обладателей особого статуса уязвимых – это беременные или несовершеннолетние без сопровождения. 

# Германия

Другие новости рубрики

Все новости
В Индии из-за муссонных ливней погибли 36 человек
04 июня 2025 06:40

В Индии из-за муссонных ливней погибли 36 человек

Умер выдающийся композитор Евгений Дога – автор вальса «Мой ласковый и нежный зверь»
04 июня 2025 06:25

Умер выдающийся композитор Евгений Дога – автор вальса «Мой ласковый и нежный зверь»

СК РФ назвал терактом подрывы на мостах в Брянской и Курской областях
04 июня 2025 06:04

СК РФ назвал терактом подрывы на мостах в Брянской и Курской областях