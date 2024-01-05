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Лукашенко показали лучший белорусский трактор: «Здесь чужого нет, всё свое?»

05 января 2024 13:43
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Поставить контроль качества на более высокий уровень. Амбициозная цель определена в ходе первого в новом году рабочего совещания у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство подготовило план мероприятий на 2024-й, который объявлен Годом качества. Сегодня, 5 января, документ обсуждали широким составом, также речь шла про учреждение Государственного знака качества.

Лукашенко показали лучший белорусский трактор: «Здесь чужого нет, всё свое?»-1

Однако начали работу с ознакомительной мини-выставки, которая развернулась во Дворце Независимости. Здесь представлено 11 предприятий страны, которые сохранили высокие стандарты еще с советских времен. На выставке продукция, признанная лучшей в СССР, а также современные образцы, которые претендуют уже на белорусский знак качества. Спектр презентованной продукции широкий: от пищевой отрасли до машиностроения.

Лукашенко показали лучший белорусский трактор: «Здесь чужого нет, всё свое?»-4

Виталий Вовк, генеральный директор Минского тракторного завода:
МТЗ-50 – это самый массовый наш трактор, 1,3 миллиона выпущено. Выпускался он также в Ташкенте, в Тбилиси. В 1970 году получил знак качества. И этот трактор имеет свой двигатель, который был разработан на тракторном заводе и передан на моторный завод.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Короче, здесь чужого нет, все свое?
100 %.
– А здесь половина импортная?
– Нет.
– А сколько?
– Здесь процентов 7.
– И когда будет 100?
– Два года нужно.
– А что у вас импортное здесь?
– РТИ, подшипники.
– Так что, за два года мы будем подшипник делать?

Лукашенко показали лучший белорусский трактор: «Здесь чужого нет, всё свое?»-7

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларусь:
Упростили вопрос, уплотнение, большая номенклатура. Но самое главное – это узлы, которые используют…
– Короче, это трактор, который уже имеет знак качества?
– Еще не имеет, но в прошлом году был признан лучшим товаром года.

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# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Виталий Вовк # Петр Пархомчик

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