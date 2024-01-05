Лукашенко: Противно есть! Сделайте по советскому рецепту! Сделали – все покупают, довольны

Новости Беларуси. Республиканский план мероприятий на 2024-й и Государственный знак качества – вот две основные темы совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: наши главные машиностроительные компании должны иметь товар со знаком качества! Примечательно, что получившие советский знак качества считают, что это случилось во многом благодаря простоте и понятности моделей.

Сергей Лесин, исполняющий обязанности генерального директора ОАО «БелАЗ»:

Ее называют в народе автомат Калашникова. Сибиряки такую оценку дают. Надежность, безотказность, простота в обслуживании, эксплуатации. И самое главное, эффективность в части производительности и низких операционных расходов. У нас 12 модификаций. 140 исполнений. Выпущено 4 200 машин.

– Это абсолютно конкурентный продукт по отношению к американцам и японцам. Если верить словам производителей, во Дворце Независимости сегодня целая выставка автоматов Калашникова. Но сейчас нужно что-то кроме, безусловно, качественной базы. Ее мы освоили и хотим большего, хотя кое-что из старого забывать не стоит.

– «Красный мозырянин» «Коровку» производит. Они инжир, по-моему, что-то добавили. Противно есть. Сделайте, говорю, по советскому рецепту, «Коровку» произведите. Сделали – все покупают, довольны. Они вернулись ко многим рецептам советским. Ты тоже не отказывайся.

– Мы не отказываемся. Сегодня та советская классика – первые продукты – бутылочки и белорусская картошка, которые в 67-м году были удостоены знаком качества СССР.

– Вы выпускаете?

– Выпускаем. Это сегодня порядка 15 % действующего ассортимента.

Белорусские продукты за годы сами по себе уже стали брендом и синонимом качества, с этим трудно поспорить. И все же нам нужно выбрать лучших сразу по нескольким направлениям. Объективно лучших, акцентирует внимание Президент, чтобы самим потом не было стыдно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если мы не будем здесь вести себя плохо, а по-настоящему будем оценивать знаком качества товар, это и для продаж будет очень хорошо. Особенно на наших, да на любых рынках. Жесточайший будет подход. Опозориться не должны. И если кто-то не прочел между строк вчера, при назначении кадров, то Александр Лукашенко сегодня говорит уже прямым текстом о ситуации, в которой со всех сторон сегодня оказалась Беларусь, и о важности «быть», а не «казаться». Лукашенко: к президентским выборам в Беларуси готовятся все – и на Востоке, и на Западе. Многие хорошие, правильные идеи были бы воплощены в жизнь куда ярче и эффективнее, если бы одни были чуть инициативнее, другие чуть креативнее, третьи чуть исполнительнее, а все вместе чуть более заинтересованные в результате. В конце концов, для себя же делаем.