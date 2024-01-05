Роман Головченко: само название «белорусское» уже созвучно качеству

Определена амбициозная цель: поставить контроль качества на более высокий уровень. Об этом заявил глава государства в ходе первого в новом году рабочего совещания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство подготовило план мероприятий на 2024-й, который объявлен Годом качества. Сегодня, 5 января, план обсуждали широким составом, также речь шла про учреждение Государственного знака качества.

Прежде чем заслушать доклад, глава государства подчеркнул, что проходных мероприятий в плане на 2024-й быть не должно. И каждому стоит начать с себя, чтобы Год качества действительно стал таковым. Премьер-министр подробно доложил о том, что предстоит сделать, а также о том, что уже сделано.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Хочу повторить то, что сказал на совещании: мы никогда не оставляли борьбу за качество. Президент поручил посмотреть на это совсем под другим углом. Да, качество, да, потребительские свойства продукции: надежность, долговечность и так далее – это, безусловно, всегда было, есть и будет. Но качество должно произрастать из нашего отношения к этому. Ведь не зря в России название «белорусский продукт» означает продукт качественный. Это же родилось не на пустом месте, это была долгая целенаправленная работа по поддержанию стандартов качества, особенно в пищевой продукции, как бы это ни было сложно. Поэтому это нам надо использовать всячески в своей работе. Этот тот бренд, наверное, уже народный знак – само название «белорусское», которое уже созвучно качеству. И мы должны еще раз призвать людей задуматься о том, что каждый на своем месте должен работать качественно.

Отдельно остановились на вопросе Государственного знака качества. И если к системе оценивания продукции вопросов не возникло, внешний вид вызвал дискуссию.