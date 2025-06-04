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В Индии из-за муссонных ливней погибли 36 человек

04 июня 2025 06:40
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36 человек в Индии стали жертвами наводнений и оползней из-за муссонных дождей. От сезона ливней страдают также соседние страны – Мьянма и Бангладеш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Индии из-за муссонных ливней погибли 36 человек-2

Особенно сильные осадки выпали в индийском штате Ассам. По данным местной прессы, от наводнений там пострадали более полумиллиона человек. По прогнозам синоптиков, улучшения погодных условий в регионе в ближайшее время не ожидается. Выпущены предупреждения об очень сильных ливнях. 

# Наводнение # Индия

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