В Индии из-за муссонных ливней погибли 36 человек

36 человек в Индии стали жертвами наводнений и оползней из-за муссонных дождей. От сезона ливней страдают также соседние страны – Мьянма и Бангладеш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно сильные осадки выпали в индийском штате Ассам. По данным местной прессы, от наводнений там пострадали более полумиллиона человек. По прогнозам синоптиков, улучшения погодных условий в регионе в ближайшее время не ожидается. Выпущены предупреждения об очень сильных ливнях.