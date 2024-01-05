Лукашенко: к президентским выборам в Беларуси готовятся все – и на Востоке, и на Западе

Определена амбициозная цель: поставить контроль качества на более высокий уровень. Об этом заявил глава государства в ходе первого в новом году рабочего совещания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство подготовило план мероприятий на 2024-й, который объявлен Годом качества. Сегодня, 5 января, план обсуждали широким составом, также речь шла про учреждение Государственного знака качества.

Однако начали работу с ознакомительной мини-выставки, которая развернулась во Дворце Независимости. Здесь представлено 11 предприятий страны, которые сохранили высокие стандарты еще с советских времен. На выставке продукция, признанная лучшей в СССР, а также современные модели, которые претендуют уже на белорусский знак качества. Спектр презентованной продукции широкий: от пищевой отрасли до машиностроения. К советским ГОСТам обращаемся не просто так. Как неоднократно подчеркивал глава государства, именно благодаря традициям ушедшей эпохи, а также сохранению достижений СССР сегодня наша страна востребована на мировом рынке. Причем не только как производитель. Запрос есть и на социально справедливые принципы, которыми живет Беларусь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я уже вчера говорил при назначении отдельных госслужащих, что этот год у нас будет особым. Понятно, что напряжение будет неимоверное – к президентским выборам в Беларуси готовятся все: и на Востоке, и на Западе. Цели разные, вы люди просвещенные, тоже это понимаете, но мы должны превзойти себя. Чтобы это сделать, не должно быть формализма и разгильдяйства. При всем положительном, что у нас есть и не отнимешь, но разгильдяйства и формализма – что-то две галочки провели, отметили, все хорошо – этого быть не должно и не будет. Это я вам обещаю. Поэтому настраивайтесь сразу, с первых дней этого года, на трудную тяжелую работу.