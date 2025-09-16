К 2027 году Эстония планирует завершить сооружение 40-километрового противотанкового окопа на границе с РФ. Об этом пишет ТАСС.

Это часть Балтийской линии обороны, которая включает в свой состав около 600 бункеров. Всего протяженность укрепрайона составит около 100 км.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов назвал проект стремлением европейских элит нажиться за счет населения страны.

В 2024 году страны Балтии и Польша обратились к Европейскому союзу с просьбой о выделении средств на возведение оборонительной линии вдоль границ с Россией и Беларусью.

По подсчетам, реализация 700-километрового проекта потребует не менее 2,5 млрд евро и должна быть согласована с НАТО.

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