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Дроном, летавшим над резиденцией в Варшаве, управляли украинец и белоруска

16 сентября 2025 09:54
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Дроном, летавшим над резиденцией в Варшаве, управляли украинец и белоруска-0

15 сентября над правительственными зданиями в Варшаве был замечен дрон. По данным полиции, его запуск осуществили 21-летний украинец и 17-летняя белоруска. Их задержали, сейчас ведется допрос. Об этом пишет ТАСС.

Пресс-секретарь спецслужб Яцек Добжиньский заявил, что инцидент, вероятно, не связан со шпионажем. По его словам, молодые люди могли запустить дрон из Лазенковского парка ради съемки, действуя по незнанию.

Премьер Польши Дональд Туск сообщил о происшествии в соцсети, указав, что дрон был обезврежен, а задержанными названы двое граждан Беларуси.

Фото: pixabay

# Международная политика

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