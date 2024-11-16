Лукашенко в Климовичах: «Будет экономика – войны никогда не будет»

Регион завершил уборочную, собрав для страны 1 миллион 100 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. Урожайность – выше среднего, но далеко не во всех хозяйствах. Хотя ориентироваться есть на кого: отдельные предприятия прыгнули выше головы, в том числе в молочной отрасли. Что не может не радовать, учитывая, что еще в начале года на Могилевщине остро стоял вопрос падежа скота.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не скажу, что хорошо, ни в коем случае. Не скажу, что неплохо, нет, но гораздо лучше, чем в прошлые годы. Вы уже (правда, губернатор говорит, что и Бог помог) подготовились в земледелии, как никогда раньше. Наша область еще отстает от западных областей. Да, были замечания серьезные, они там штурмом в Гродненской области и Брестской наводят порядок. И они наведут. А у нас надо два раза сказать и еще кого-то подстегнуть.

Нельзя так работать! Нельзя, повторяю! Лучше на земле работать, чем потом корячиться. Будет экономика – войны никогда не будет. Не будет экономики – сами породим эту войну. Гражданскую развяжем. А желающих хватает. Вон они за границей ходят, бряцают там оружие. Но боятся. Потому что едины мы как никогда. Потому что мы жить хотим на своей земле. Они этого боятся прежде всего. А не потому, что Батька там с дубиной ходит. Они боятся нашего единства и что мы хотим трудиться. Потеряем это чувство – посмотрите, что будет. Не дай бог этого допустить.