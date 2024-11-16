Лукашенко – белорусам: «Вы моя гордость, и я счастлив, что родился и вырос на этой земле»

Сегодня меры поддержки есть, и много, но они разрознены. Объединением и актуализацией законодательства в этой части занимается Администрация Президента. В 2025 году работа должна быть завершена. Выполняется она в приоритетном порядке, ведь новые проекты для регионов – возможность повысить благосостояние населения и сделать жизнь в агрогородках еще более привлекательной.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Основная же задача – дальнейшее сокращение дифференциации в социально-экономическом развитии территории. Сильные регионы – это сильная страна. Я горжусь своим белорусским народом. Вы слышали, недавно я об этом говорил на международной конференции. Это великое достояние Президента, когда он выходит перед миллионами.

Миллионы смотрят и ищут что-то в твоем выступлении. И я могу сказать все что хочу. Я могу покритиковать любую крупную страну и сказать: я имею на это право. Потому что ко мне вы претензии, к моему народу, моему государству, иметь не должны. Мы свято выполняем взятые на себя обязательства. Поэтому вы моя гордость, и я счастлив, что родился и вырос на этой земле вместе с вами.

Я благодарен судьбе за то, что время выбрало именно нас. Тяжелое время, но, слушайте, мы это время делаем. И мы его сделаем, сделаем так, как нам нужно. И самые важные страницы истории суверенной Беларуси мы пишем вместе с вами. Без ложной скромности, мы это делаем пока достойно.

Главное богатство Беларуси – люди, в очередной раз подчеркнул Президент. В нашей стране нет больших запасов нефти и газа, но есть трудолюбивый народ. Именно труд, а также мудрость привели нас к независимости. И за короткий исторический период помогли стать самодостаточным государством. Что спасало нас, и не раз.

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