Лукашенко отметил, чем сильна Могилёвская область
«Дожинки-2024». Небольшие Климовичи в Могилевской области стали еще одной столицей праздника урожая. Именно сюда 16 ноября приехал Александр Лукашенко, чтобы сказать спасибо за хлеб и вручить государственные награды лучшим аграриям, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но ведь «Дожинки» – это не только праздник урожая и возможность поблагодарить людей, которые работают на земле, за их тяжелый труд. Это еще и самое время откровенно поговорить о нашем общем будущем. Когда страна под постоянным санкционным обстрелом, когда наша независимость под прицелом тех, кто возомнил себя «сильными мира сего», мы просто обязаны быть еще сильнее. И в этом самом широком смысле хлеб, безусловно, категория геополитическая.
Вот и 16 ноября в Климовичах, обращаясь к хлеборобам, а по сути, ко всем белорусам, наш Президент говорит о рецептах сохранения страны и способах сделать ее еще крепче. И в этом смысле показательными станут ближайшие 5 лет.
О нашем хлебе, нашей независимости и нашей силе – наш политический обозреватель Евгений Пустовой.
Сегодня финал дожиночного марафона. Праздник пришел в Климовичи. Итоги аграрного года подводят в канун профессионального праздника хлеборобов. Несмотря на ноябрьскую температуру, теплая атмосфера.
Оценить масштаб фестиваля-ярмарки можно только сверху. От взгляда Президента ничего не утаишь. На импровизированной вертолетной площадке сразу несколько ремарок. Первый говорит в Могилевской области, но касается каждого региона.
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«Дожинки» – это бренд Беларуси. Без этого праздника страна была бы другой. И теперь вместо одной столицы торжества хлеба, сразу шесть локаций – в каждой области. И впервые все праздники посетил глава государства. И это несмотря плотный график – саммиты, совещания, переговоры. Только в такой активной форме надо идти на выборы. Могилевская сцена оказалась самой теплой. Домик детства Президента и зерновая нива. По виду, видимо, озимый ячмень.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мгновенно пролетело 10 лет с нашей предыдущей встречи. Приехал к вам в Климовичи и чувствую себя, как будто я приехал домой. Хотя я из дома приехал сюда. Самое главное, в чем Господь нас не обидел, он нам дал мудрость. Мудрость всегда помогала нам сделать правильный выбор, самим решать, как жить, кому доверить нести бремя власти, что оставить нашим детям и нашим внукам.
«Дожинки» стали не только народным праздником – семейным. Первый нашел теплые слова для каждого региона. Технологичная Брестчина, инновационная Гродненская область, суровая, но смекалистая Витебщина, терпеливый Гомельский регион, хозяйственная Минщина, промышленный Минск. Теперь край Придвинья.
Александр Лукашенко:
Здесь почти 700 рек и озер, включая полноводные, удивительные по красоте Березину, Сож, Днепр, чудотворные криницы, куда съезжаются паломники. «Зрабiў глаток, як на свет нарадзiўся», як у вас тут кажуць. Огромные лесные угодья. В промышленном масштабе вы основной в республике производитель шин, лифтов, цемента, химических волокон, газетной бумаги.
Знаменитый Бобруйский зефир – едва ли не самый желанный сувенир из Беларуси. Кстати, сегодня в Бобруйске проходит наш «Марафон единства», а через неделю эта масштабная акция переместится в другой важный город нашей Могилевщины – центр Могилев.