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Лукашенко отметил, чем сильна Могилёвская область

16 ноября 2024 17:34
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«Дожинки-2024». Небольшие Климовичи в Могилевской области стали еще одной столицей праздника урожая. Именно сюда 16 ноября приехал Александр Лукашенко, чтобы сказать спасибо за хлеб и вручить государственные награды лучшим аграриям, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но ведь «Дожинки» – это не только праздник урожая и возможность поблагодарить людей, которые работают на земле, за их тяжелый труд. Это еще и самое время откровенно поговорить о нашем общем будущем. Когда страна под постоянным санкционным обстрелом, когда наша независимость под прицелом тех, кто возомнил себя «сильными мира сего», мы просто обязаны быть еще сильнее. И в этом самом широком смысле хлеб, безусловно, категория геополитическая.

Вот и 16 ноября в Климовичах, обращаясь к хлеборобам, а по сути, ко всем белорусам, наш Президент говорит о рецептах сохранения страны и способах сделать ее еще крепче. И в этом смысле показательными станут ближайшие 5 лет.

О нашем хлебе, нашей независимости и нашей силе – наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

Лукашенко отметил, чем сильна Могилёвская область-2

Сегодня финал дожиночного марафона. Праздник пришел в Климовичи. Итоги аграрного года подводят в канун профессионального праздника хлеборобов. Несмотря на ноябрьскую температуру, теплая атмосфера.

Оценить масштаб фестиваля-ярмарки можно только сверху. От взгляда Президента ничего не утаишь. На импровизированной вертолетной площадке сразу несколько ремарок. Первый говорит в Могилевской области, но касается каждого региона.

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Лукашенко отметил, чем сильна Могилёвская область-4

«Дожинки» – это бренд Беларуси. Без этого праздника страна была бы другой. И теперь вместо одной столицы торжества хлеба, сразу шесть локаций – в каждой области. И впервые все праздники посетил глава государства. И это несмотря плотный график – саммиты, совещания, переговоры. Только в такой активной форме надо идти на выборы. Могилевская сцена оказалась самой теплой. Домик детства Президента и зерновая нива. По виду, видимо, озимый ячмень.

Лукашенко отметил, чем сильна Могилёвская область-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мгновенно пролетело 10 лет с нашей предыдущей встречи. Приехал к вам в Климовичи и чувствую себя, как будто я приехал домой. Хотя я из дома приехал сюда. Самое главное, в чем Господь нас не обидел, он нам дал мудрость. Мудрость всегда помогала нам сделать правильный выбор, самим решать, как жить, кому доверить нести бремя власти, что оставить нашим детям и нашим внукам.

Лукашенко отметил, чем сильна Могилёвская область-8

«Дожинки» стали не только народным праздником – семейным. Первый нашел теплые слова для каждого региона. Технологичная Брестчина, инновационная Гродненская область, суровая, но смекалистая Витебщина, терпеливый Гомельский регион, хозяйственная Минщина, промышленный Минск. Теперь край Придвинья.

Лукашенко отметил, чем сильна Могилёвская область-10

Александр Лукашенко:
Здесь почти 700 рек и озер, включая полноводные, удивительные по красоте Березину, Сож, Днепр, чудотворные криницы, куда съезжаются паломники. «Зрабiў глаток, як на свет нарадзiўся», як у вас тут кажуць. Огромные лесные угодья. В промышленном масштабе вы основной в республике производитель шин, лифтов, цемента, химических волокон, газетной бумаги.

Знаменитый Бобруйский зефир – едва ли не самый желанный сувенир из Беларуси. Кстати, сегодня в Бобруйске проходит наш «Марафон единства», а через неделю эта масштабная акция переместится в другой важный город нашей Могилевщины – центр Могилев.

# Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Дожинки

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