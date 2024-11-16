Лукашенко отметил, чем сильна Могилёвская область

«Дожинки-2024». Небольшие Климовичи в Могилевской области стали еще одной столицей праздника урожая. Именно сюда 16 ноября приехал Александр Лукашенко, чтобы сказать спасибо за хлеб и вручить государственные награды лучшим аграриям, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но ведь «Дожинки» – это не только праздник урожая и возможность поблагодарить людей, которые работают на земле, за их тяжелый труд. Это еще и самое время откровенно поговорить о нашем общем будущем. Когда страна под постоянным санкционным обстрелом, когда наша независимость под прицелом тех, кто возомнил себя «сильными мира сего», мы просто обязаны быть еще сильнее. И в этом самом широком смысле хлеб, безусловно, категория геополитическая.

Вот и 16 ноября в Климовичах, обращаясь к хлеборобам, а по сути, ко всем белорусам, наш Президент говорит о рецептах сохранения страны и способах сделать ее еще крепче. И в этом смысле показательными станут ближайшие 5 лет.