Лукашенко привёл пример, как должны развиваться посёлки городского типа

За два года реализовано 47 инициатив, тем самым создано свыше 4,5 тысячи рабочих мест. Из них на Могилевщине больше тысячи. В ближайшие годы программу усилят, как и контроль за ней.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если честно, пока данная программа реализуется не полностью, как задумывалось, часть проектов текущая. Плановая модернизация предприятия, которая и так бы проводилась, то есть предприятие без этой программы модернизировалось бы, под это быстренько подстроились наши начальники и чиновники: вот мы программу разворачиваем.

Нет, дорогие мои, надо создавать новое производство. Есть поселок Копысь, мы его в порядок проводили и показывали, как должны развиваться поселки городского типа. Помню, с детства там была хлебопекарня, местная, хорошая, где можно было прийти, в магазинчике рядом купить теплый хлеб.

Президент: хочу, чтобы белорусы были не только спортивными, но и здоровыми. Подробности.

Когда домой приходил, съедал булку хлеба из 10, которые ты приносил домой. Закрыли. Как будто люди там не живут. А зачем закрыли? Все позакрывали. Сегодня мужественно восстанавливаем. Это задача председателя райисполкома. Все это надо восстановить. От комбикормовых заводов до райагросервисов, как мы их сейчас называем. И они должны шевелиться, они должны работать, они должны проносить пользу сельскому хозяйству. Давайте это восстановим, то, что нам нужно.