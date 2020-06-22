Президент Беларуси: «Жильё будем строить только для военных и многодетных»

Как отметил Президент, с военными у него состоялся откровенный мужской разговор. Офицеры посетовали и сразу предложили: надо повышать престиж военной службы.

Я хотел бы задать вопрос следующего характера, касаемо престижа Вооруженных Сил. Допустим, проводить работу в дошкольных учреждениях. Освещать, допустим, различные учения, которые у нас ожидаются: «Снайперский рубеж», «Полярная звезда», также проведение перевооружения, развитие военной инфраструктуры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается дошкольного образования, освещения учений, тут же нет никаких проблем. Мы же еще не распродали средства массовой информации. У нас есть ВоенТВ – с удовольствием смотрю. Интернет – пожалуйста, нам это очень не хватает.

Что касается перевооружения, я уже коснулся этого вопроса: свое, свое и еще раз свое.

Ну и, насколько это возможно, знайте мою формулу на будущее, по жилью и так далее: жилье будем строить только для военных и многодетных. Многодетные – потому что они решают главную проблему, а военные – потому что они должны служить, а не зарабатывать где-то деньги, чтобы построить жилье. Потихонечку мы на это переходим.

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