«Мы все сделаем всё возможное вместе». Гуманитарная помощь из Сербии, Польши и Китая прибыла в Беларусь

Новости Беларуси. Гуманитарную помощь продолжают получать наши медики. 22 июня средства защиты, лекарства и медицинское оборудование прибыли из Сербии, Польши и Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полученный груз отправится в учреждения здравоохранения по всем регионам страны с учетом востребованности.

Утром прибыли два самолета из Сербии. На бортах – медицинское оборудование, а также тысячи средств индивидуальной защиты.

Чрезвычайный и Полномочный посол Сербии подчеркнул важность в поддержке друг друга во время эпидемии, а также вспомнил, как Беларусь одной из первых откликнулась на помощь пять лет назад во время наводнения в Сербии.

Велько Ковачевич, Чрезвычайный и Полномочный посол Сербии в Беларуси:

Этот скромный жест от сербского правительства и президента снова подтверждает характер братских отношений между сербами и белорусами.

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Это, конечно же, поможет нам в борьбе со второй волной, которую мы, возможно, ожидаем и готовимся к ней, чтобы быть более подготовленными. И, как вы знаете, дорога ложка к обеду. Поэтому помощь всегда мы принимаем с благодарностью. Безусловно, наше государство тратит огромные средства на борьбу с коронавирусом, и каждая помощь принимается нами со словами большой благодарности.

Дополнительные защитные маски, дезинфекторы и лекарственные препараты сегодня получили и медики РНПЦ трансплантологии. Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии получил гуманитарную помощь от Польши

Средства индивидуальной защиты для противодействия COVID-19 также доставили из китайского города Гуанчжоу. Помощь адресована Республиканскому центру организации медицинского реагирования Минздрава по линии ВОЗ за счет финансовых средств Евросоюза.

Вес груза – 49 тонн. Он включает более 2 миллионов медицинских масок, миллион респираторов, лицевые щитки и медицинские халаты.

Батыр Бердыклычев, представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси:

Ожидаются еще дополнительные поставки средств индивидуальной защиты, обучение медицинского персонала, а также работа по укреплению потенциала системы здравоохранения к ответным мерам против эпидемии.

Дирк Шубель, глава представительства ЕС в Беларуси:

Мы продолжаем нашу поддержку и надеемся, конечно, все вместе, что через несколько недель, месяцев у нас не будет COVID. Это самое важное – что мы все сделаем все возможное вместе.