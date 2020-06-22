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«Мы все сделаем всё возможное вместе». Гуманитарная помощь из Сербии, Польши и Китая прибыла в Беларусь

22 июня 2020 17:22
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Новости Беларуси. Гуманитарную помощь продолжают получать наши медики. 22 июня средства защиты, лекарства и медицинское оборудование прибыли из Сербии, Польши и Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полученный груз отправится в учреждения здравоохранения по всем регионам страны с учетом востребованности.

«Мы все сделаем всё возможное вместе». Гуманитарная помощь из Сербии, Польши и Китая прибыла в Беларусь-1

Утром прибыли два самолета из Сербии. На бортах – медицинское оборудование, а также тысячи средств индивидуальной защиты.

«Мы все сделаем всё возможное вместе». Гуманитарная помощь из Сербии, Польши и Китая прибыла в Беларусь-4

Чрезвычайный и Полномочный посол Сербии подчеркнул важность в поддержке друг друга во время эпидемии, а также вспомнил, как Беларусь одной из первых откликнулась на помощь пять лет назад во время наводнения в Сербии.

«Мы все сделаем всё возможное вместе». Гуманитарная помощь из Сербии, Польши и Китая прибыла в Беларусь-7

Велько Ковачевич, Чрезвычайный и Полномочный посол Сербии в Беларуси:
Этот скромный жест от сербского правительства и президента снова подтверждает характер братских отношений между сербами и белорусами.

«Мы все сделаем всё возможное вместе». Гуманитарная помощь из Сербии, Польши и Китая прибыла в Беларусь-10

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Это, конечно же, поможет нам в борьбе со второй волной, которую мы, возможно, ожидаем и готовимся к ней, чтобы быть более подготовленными. И, как вы знаете, дорога ложка к обеду. Поэтому помощь всегда мы принимаем с благодарностью. Безусловно, наше государство тратит огромные средства на борьбу с коронавирусом, и каждая помощь принимается нами со словами большой благодарности.

«Мы все сделаем всё возможное вместе». Гуманитарная помощь из Сербии, Польши и Китая прибыла в Беларусь-13

Дополнительные защитные маски, дезинфекторы и лекарственные препараты сегодня получили и медики РНПЦ трансплантологии.

Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии получил гуманитарную помощь от Польши

«Мы все сделаем всё возможное вместе». Гуманитарная помощь из Сербии, Польши и Китая прибыла в Беларусь-16

Средства индивидуальной защиты для противодействия COVID-19 также доставили из китайского города Гуанчжоу. Помощь адресована Республиканскому центру организации медицинского реагирования Минздрава по линии ВОЗ за счет финансовых средств Евросоюза.

«Мы все сделаем всё возможное вместе». Гуманитарная помощь из Сербии, Польши и Китая прибыла в Беларусь-19

«Мы все сделаем всё возможное вместе». Гуманитарная помощь из Сербии, Польши и Китая прибыла в Беларусь-21

Вес груза – 49 тонн. Он включает более 2 миллионов медицинских масок, миллион респираторов, лицевые щитки и медицинские халаты.

«Мы все сделаем всё возможное вместе». Гуманитарная помощь из Сербии, Польши и Китая прибыла в Беларусь-24

Батыр Бердыклычев, представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси:
Ожидаются еще дополнительные поставки средств индивидуальной защиты, обучение медицинского персонала, а также работа по укреплению потенциала системы здравоохранения к ответным мерам против эпидемии.

«Мы все сделаем всё возможное вместе». Гуманитарная помощь из Сербии, Польши и Китая прибыла в Беларусь-27

Дирк Шубель, глава представительства ЕС в Беларуси:
Мы продолжаем нашу поддержку и надеемся, конечно, все вместе, что через несколько недель, месяцев у нас не будет COVID. Это самое важное – что мы все сделаем все возможное вместе.

«Мы все сделаем всё возможное вместе». Гуманитарная помощь из Сербии, Польши и Китая прибыла в Беларусь-30

В ближайшее время в Беларусь доставят медицинский груз еще из трех стран – Чехии, Словакии и Венгрии. Все необходимое направят не только в больницы, но и в социальные службы, которые оказывают помощь людям на самоизоляции.

# Коронавирус # общество # Велько Ковачевич # Борис Андросюк # Батыр Бердыклычев # Дирк Шубель # Фотофакт

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