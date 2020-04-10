Президент Беларуси выступает за стимулирование людей к потреблению электроэнергии в жилых домах

Новости Беларуси. Александр Лукашенко выступает за стимулирование людей к потреблению электроэнергии в жилых домах.

Об этом Президент Беларуси заявил 10 апреля при обсуждении проекта указа «О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда», сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С учетом того, что мы вводим в строй атомную станцию, появятся дополнительные объемы электрической энергии. Как я часто говорил, нам надо больше потреблять электроэнергии, потому что у нас ее будет даже с избытком (если мы как сейчас будем использовать нынешние мощности, плюс добавятся. Это чистая энергия. Сегодня тренд в мире вообще – переход на чистую энергию. И мы меньше будем зависеть уже от природного газа. Где-то на 5 млрд куб.м меньше будем потреблять по нашим расчетам.

Участниками мероприятия стали вице-премьер Юрий Назаров, министр энергетики Виктор Каранкевич, председатель Минского облисполкома Александр Турчин и председатель Минского горисполкома Анатолий Сивак.

Проект указа разработан в целях стимулирования граждан к переходу в своих жилых домах на использование электрической энергии для целей отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Речь идет об одноквартирных (блокированных) жилых домах.