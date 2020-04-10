Прямой эфир

52 района Беларуси ввели запрет на посещение лесов

10 апреля 2020 07:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Запрет на посещение лесов введен в 52 районах Беларуси. На такую меру пошли местные власти из-за пожароопасной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

52 района Беларуси ввели запрет на посещение лесов-1

Жаркая, сухая погода, отсутствие осадков – как следствие, повышенные риски. Основной причиной пожаров по-прежнему остается человеческий фактор. Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов размещена на сайте Минлесхоза.

52 района Беларуси ввели запрет на посещение лесов-4

Читайте также:

Сгорают гнёзда птиц и полезные насекомые. Какой вред природе может нанести сжигание травы на участке

«Здесь как будто прошёл атомный взрыв». Белорус рассказал, как уберёг дом от пожара

«Огонь распространяется со скоростью бегущего человека». К каким последствиям может привести пал травы

# Пожар # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Великая Пятница. Священнослужители Беларуси призывают присоединяться к общей молитве из дома
10 апреля 2020 07:17

Великая Пятница. Священнослужители Беларуси призывают присоединяться к общей молитве из дома

350 незаконных операций, более 100 счетов. СК завершил расследование хищения с помощью компьютерной техники
10 апреля 2020 07:07

350 незаконных операций, более 100 счетов. СК завершил расследование хищения с помощью компьютерной техники

«Спасибо за внимание и за заботу. Это ещё одно из лекарств». В Витебском меде поддержали ветеранов вуза
10 апреля 2020 06:53

«Спасибо за внимание и за заботу. Это ещё одно из лекарств». В Витебском меде поддержали ветеранов вуза