52 района Беларуси ввели запрет на посещение лесов

Новости Беларуси. Запрет на посещение лесов введен в 52 районах Беларуси. На такую меру пошли местные власти из-за пожароопасной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Запрет на посещение лесов введен в 52 районах Беларуси. На такую меру пошли местные власти из-за пожароопасной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жаркая, сухая погода, отсутствие осадков – как следствие, повышенные риски. Основной причиной пожаров по-прежнему остается человеческий фактор. Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов размещена на сайте Минлесхоза.