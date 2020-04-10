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350 незаконных операций, более 100 счетов. СК завершил расследование хищения с помощью компьютерной техники

10 апреля 2020 07:07
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Новости Беларуси. 350 незаконных банковских операций, используя реквизиты чужих платежных карт без ведома их держателей. Следственный комитет завершил расследование дела о хищении с использованием компьютерной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

350 незаконных операций, более 100 счетов. СК завершил расследование хищения с помощью компьютерной техники-1

Молодой человек больше года оплачивал товары и услуги в интернет-магазинах за чужой счет. Получив доступ к деньгам, мошенник в основном приобретал билеты на культурно-массовые мероприятия, продукты питания, заказывал такси, арендовал автомобили, оплачивал услуги мобильной связи. Причем не только для себя, но и для своих знакомых.

350 незаконных операций, более 100 счетов. СК завершил расследование хищения с помощью компьютерной техники-4

За время незаконной деятельности обвиняемый воспользовался более чем 100 банковскими счетами иностранных граждан разных стран.

350 незаконных операций, более 100 счетов. СК завершил расследование хищения с помощью компьютерной техники-7

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
По результатам расследования мужчине было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь (хищение денежных средств с использованием компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации). Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

# Хищение # общество # Александр Суходольский # Фотофакт

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