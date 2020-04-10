350 незаконных операций, более 100 счетов. СК завершил расследование хищения с помощью компьютерной техники

Новости Беларуси. 350 незаконных банковских операций, используя реквизиты чужих платежных карт без ведома их держателей. Следственный комитет завершил расследование дела о хищении с использованием компьютерной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодой человек больше года оплачивал товары и услуги в интернет-магазинах за чужой счет. Получив доступ к деньгам, мошенник в основном приобретал билеты на культурно-массовые мероприятия, продукты питания, заказывал такси, арендовал автомобили, оплачивал услуги мобильной связи. Причем не только для себя, но и для своих знакомых.

За время незаконной деятельности обвиняемый воспользовался более чем 100 банковскими счетами иностранных граждан разных стран.