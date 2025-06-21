Участники автопробега «Дорогами Победы» доставили в Минск землю с мест братских захоронений из городов-героев

Белорусский и российский народы имеют общую память, бережно ее хранят и делают все, чтобы передать знания о подвиге наших дедов и прадедов следующим поколениям. Участники патриотического автопробега «Дорогами Победы» продолжают свой маршрут по белорусским городам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 июня остановка в Минске.

Делегации пяти российских городов-героев впервые прибыли в белорусскую столицу в таком представительском составе. Команды участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Смоленска, Севастополя а также представители Бреста возложили цветы к стеле «Минск – город-герой» и почтили память воинов-освободителей, партизан и подпольщиков.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Сегодня мы видим, что эту память переписывают, эту память топчут. Но благодаря усилиям именно наших народов, лидеров наших государств, мы ее выводим на совершенно иной уровень. И только благодаря таким мероприятиям вместе скрупулезно день за днем мы будем отстаивать эту память и передавать ее младшим поколениям.

Александр Бельский, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга (Россия):

Беларусь, Минск – это большой пример для всех нас. Здесь очень чтят память. Для нас важно, что мы имеем будущее. И Беларусь, и Россия идут бок о бок, защищая те традиции, которые у нас есть, защищая память о нашей Великой Победе.

Преодолев свыше полутора тысяч километров, участники автопробега выполнили важную миссию: доставили в Минск землю с мест братских захоронений из всех городов-героев, где они побывали. И сегодня 11 капсул заложили в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых.

Алексей Шапошников, председатель Московской городской Думы России:

Каждым экипажем руководил герой Российской Федерации или Герой Советского Союза. У нас было три маршрута: северный, южный и западный. Северный стартовал из города-героя Мурманска через Санкт-Петербург в Москву. Западный стартовал из Брестской крепости, крепости-герой через город-герой Минск в Смоленск, в Москву. И третий, самый протяженный, который начинался с Севастополя – Керчь – Новороссийск – Волгоград – Тула – Москва.