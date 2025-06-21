Необходимо осуществлять укрепление мер коллективной безопасности в рамках ОДКБ. С подобным утверждением выступила официальный представитель МИД Мария Захарова, пишет ТАСС.

Поводом послужили пролеты дронов ВСУ над Республикой Казахстан 19 и 20 июня текущего года. «Случившееся лишний раз показывает беспринципную сущность неонацистской диктатуры в Киеве», – отмечает дипломат.

Указанный случай, как подчеркивает Захарова, выступает очередным доказательством необходимости укреплять меры «коллективной безопасности в рамках ОДКБ».

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