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Укреплять оборону ОДКБ после пролёта дронов ВСУ над Казахстаном призвали в России

21 июня 2025 18:21
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Укреплять оборону ОДКБ после пролёта дронов ВСУ над Казахстаном призвали в России-0

Необходимо осуществлять укрепление мер коллективной безопасности в рамках ОДКБ. С подобным утверждением выступила официальный представитель МИД Мария Захарова, пишет ТАСС.

Поводом послужили пролеты дронов ВСУ над Республикой Казахстан 19 и 20 июня текущего года. «Случившееся лишний раз показывает беспринципную сущность неонацистской диктатуры в Киеве», – отмечает дипломат.

Указанный случай, как подчеркивает Захарова, выступает очередным доказательством необходимости укреплять меры «коллективной безопасности в рамках ОДКБ».

Фото: Pinterest

# Международная политика # Мария Захарова

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