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Алые паруса в Минске! Смотрите, как прошёл масштабный праздник для выпускников

21 июня 2025 18:21
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Путешествие по эпохам, грандиозное светомузыкальное шоу и главный символ исполнения желаний – корабль под алыми парусами. На берегу Свислочи минувшей ночью прошел масштабный республиканский праздник «Самый лучший выпускной». Это красивый способ наградить вчерашних студентов за годы труда и упорства в освоении профессии и подарить им незабываемые эмоции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лето меняет правила. Хоть дождь и не входил в планы тех, кто выбирал платья и примерял бабочки, настроение участников праздника от этого не изменилось. Университет уже позади, а впереди молодых людей ждет не менее интересный путь.

На большом празднике побывали и наши корреспонденты. 

Алые паруса в Минске! Смотрите, как прошёл масштабный праздник для выпускников-2

Самый масштабный и долгожданный праздник для выпускников. Здесь, на площадке у Дворца спорта, собрались более 3 тысяч вчерашних студентов. Агрономы, педагоги, медики и экономисты. И даже дождь и ветер не повлияли на настроение: оно прекрасное. Как и наряды у выпускниц. Образы подбирались несколько месяцев. Этот вечер для многих особый, ведь настало время прощаться со студенчеством.

В Минске собрались лучшие из лучших. Те, кто сделал максимум за свои студенческие годы. Участники олимпиад, конкурсов. Среди них и близняшки Таисия и Юлия Франчук, выпускницы БГУ. За их плечами научные исследования, активная общественная жизнь. Плодотворная работа в вузе позади, теперь время реализовывать знания на практике. Трудиться молодые девушки будут в Министерстве внутренних дел.

Алые паруса в Минске! Смотрите, как прошёл масштабный праздник для выпускников-4

Юлия Франчук, выпускница Белорусского государственного университета:
Мы очень рады, что нас пригласили на республиканский бал. Мы старательно учились все 5 лет. Мы хотим внести вклад в устойчивое развитие нашей страны, потому что мы благодарны за все возможности, которые она нам предоставила.

Алые паруса в Минске! Смотрите, как прошёл масштабный праздник для выпускников-6

Взрывали танцпол выпускники под хиты из чартов. В списке те вокалисты, чьи имена давно на слуху и держатся на верхних строчках музыкальных рейтингов. 

Алые паруса в Минске! Смотрите, как прошёл масштабный праздник для выпускников-8

Полина Пацко, выпускница Белорусского национального технического университета:
Организация праздника просто потрясающая, мне все очень понравилось. Очень классная музыка. 

Алые паруса в Минске! Смотрите, как прошёл масштабный праздник для выпускников-10

Позади большой жизненный этап. Экзамены, зачеты, диплом и бессонные ночи. А впереди – целая жизнь. Но эта июньская ночь им запомнится надолго. 

Подробности смотрите в видео. 

# Выпускной

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