В Бресте воссоздали последний мир день 1941-го – вот как это было

«Тепло, безветренно и солнечно» – именно так очевидцы описывают погоду в такой же июньский вечер 1941-го. Это так же, как и сегодня, была суббота – беззаботный выходной, который тысячи белорусов провели в кругу родных, любимых и друзей. Но именно этот день и вечер стал последним мирным накануне страшной войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. После него небо на долгие четыре года затянут свинцовые тучи. Атмосферу этого дня – 21-го июня 1941-го – сегодня постарались воссоздать в Бресте. А еще первые минуты, часы и дни Великой Отечественной. Для этого в городе над Бугом собрались более 600 участников военно-исторических клубов из Беларуси, России, Латвии и Эстонии. Ну и, конечно, тысячи зрителей. Чем жил приграничный город накануне страшного рассвета, готова рассказать Кристина Протосовицкая.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Мы в отличие от них – таких умиротворенных и ничего не подозревающих – знаем, что уже завтра будет война. Офицеры отправились на променад со своими дамами. Обязательно в ситцевых платьях и с раритетными аксессуарами: от перчаток до шляпок. А мужчины в форме военных лет образца 1941 года. Для них это не театральная постановка, а жизнь. И проживают каждую минуту.

Марш реконструкторов – будто время стирает границы. Мотоциклы, музыкальные инструменты родом из 1941-го. Годы поисков и детальных разборов, прежде чем предметы станут частью военно-исторической реконструкции. Между прошлым и настоящим всегда миг.

Есть технические условия для изготовления формы, которые мы изучаем, читаем. Там описана ткань, которая применялась в производстве данной формы.

Атмосферу у нас удалось воссоздать на 100 %! Все улыбаются, все нарядные, все красивые, все счастливые. Значит, у нас все получилось.

Когда «эффект присутствия» становится настолько сильным, что пульс учащается, а на глазах пелена слез. В Брест прибыл уникальный состав «Поезд Победы» из 12 вагонов – историко-просветительский проект, созданный в России, на основе архивных документов.

Летопись войны от первого до последнего дня раскрывается в восковых скульптурах и разворачивается через объемный звук и трехмерную графику, театральное освещение, спецэффекты и голограммы, панорамы боев в виртуальной реальности. А рассказчицей выступает юная Лидия – собирательный образ поколения, юная советская девушка. Ее судьба – это судьба страны.

Путь в 1418 дней – к Великой Победе. У Северных ворот Брестской крепости открыли масштабную скульптурную композицию «Советским пограничникам посвящается…» С такой инициативой к Президенту Александру Лукашенко обратился министр обороны России во время двусторонней встречи в мае 2025 года. Глава государства поддержал. Именно на стражей границ обрушился первый шквал фашистских снарядов и бомбежек 22 июня 1941-го. Именно бойцы 9-й пограничной заставы под руководством лейтенанта Кижеватова оставили легендарную надпись на стенах одного из казематов Брестской крепости: «Умираю, но не сдаюсь! Прощай Родина!»

В честь каждого из погибших в десятый юбилейный раз курсанты пограничных учебных заведений со всего СНГ проведут боевой расчет с портретами 50 легендарных защитников Отечества. Начальников и комендантов, командиров и сержантов каждой пограничной заставы вспомнят в этот вечер поименно.

На рассвете, в 5 утра, время будто повернет вспять – тысячам зрителей на Кобринском укреплении Брестской крепости покажут фрагменты последнего мирного дня в июне 1941 года. Вероломного нападения немецко-фашистских захватчиков, сдачи в плен мирных жителей, героической защиты цитадели. Но вся сила – в финале. Красноречивый ответ: зачем?

Чтобы никогда больше на нашей земле не было войны. Потому что всегда война – это страшно.