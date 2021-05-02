Александр Лукашенко: пусть духовный подъём праздника Пасхи поможет нам в добрых делах, принесёт в каждый дом мир

Новости Беларуси. Православные христиане встретили Воскресение Христово. Важнейший праздник в церковном календаре объединяет миллионы верующих. Праздничные богослужения проходят во всех церквях Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верующие идут в храмы целыми семьями. Освящают куличи и крашеные яйца, зажигают пасхальные свечи и просят у Бога о самом сокровенном. Вечером 1 мая спецрейсом из Иерусалима в Минский Свято-Духов кафедральный собор был доставлен Благодатный огонь. В 2021 году из-за карантинных ограничений Израиль разрешил отправить самолеты лишь 11 государствам, в том числе Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Из года в год в эти радостные дни создается особое настроение приближающегося чуда. Мы переоцениваем свои поступки, делимся теплом милосердия с окружающими нас людьми, заботимся о тех, кто оказался в сложной ситуации. Много веков православные традиции питают душу белорусского народа спасительными истинами христианства, помогают сохранить наши бесценные сокровища: любовь к родной земле, толерантность, мудрость и силу единства. Пусть необыкновенный духовный подъем этого праздника поможет нам в добрых делах, принесет в каждый дом мир, согласие и счастье.