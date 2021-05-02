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Прихожане в праздник Пасхи в Турове: «Для нас сегодня вдвойне приятно, что нашу святую землю посещает наш Президент»

02 мая 2021 11:52
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Новости Беларуси. Светлый праздник Пасхи Президент встретил в Турове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прихожане в праздник Пасхи в Турове: «Для нас сегодня вдвойне приятно, что нашу святую землю посещает наш Президент»-1

Обращаясь к верующим, Александр Лукашенко напомнил: в силах каждого с молитвой о Беларуси, с любовью в сердце делать все, чтобы через века потомки вспоминали о нас с гордостью и уважением, как вспоминают сегодня Кирилла и Лаврентия Туровских, Евфросинию Полоцкую, митрополита Филарета.

Прихожане в праздник Пасхи в Турове: «Для нас сегодня вдвойне приятно, что нашу святую землю посещает наш Президент»-4

По традиции Александр Лукашенко в этот день приезжает в один из храмов страны. В 2021 году пасхальную свечу глава государства зажег в Кафедральном соборе святителей Кирилла и Лаврентия Туровских (подробнее здесь).

Александр Лукашенко: пусть духовный подъём праздника Пасхи поможет нам в добрых делах, принесёт в каждый дом мир

Это место поистине неисчерпаемый источник веры, духовности, мудрости и единства белорусского народа. И эти мысли с главой государства разделяют многочисленные прихожане.

Прихожане в праздник Пасхи в Турове: «Для нас сегодня вдвойне приятно, что нашу святую землю посещает наш Президент»-7

Прихожане в праздник Пасхи в Турове: «Для нас сегодня вдвойне приятно, что нашу святую землю посещает наш Президент»-9

Сегодня огромный церковный праздник. Каждый год мы встречаем его вместе, с семьей, с детьми, с бабушками, дедушками, печем куличи, красим яйца, обязательно посещаем храм. Для нас сегодня вдвойне приятно, что нашу святую землю посещает наш Президент.

Прихожане в праздник Пасхи в Турове: «Для нас сегодня вдвойне приятно, что нашу святую землю посещает наш Президент»-12

Мы люди все глубоко верующие, передаем своим детям вот эту традицию. Если не будет веры в людях, не будет ничего.

# Пасха # общество # Александр Лукашенко # Митрополит Филарет # Николай Лукашенко # Фотофакт

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