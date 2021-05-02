Прихожане в праздник Пасхи в Турове: «Для нас сегодня вдвойне приятно, что нашу святую землю посещает наш Президент»

Новости Беларуси. Светлый праздник Пасхи Президент встретил в Турове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Светлый праздник Пасхи Президент встретил в Турове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обращаясь к верующим, Александр Лукашенко напомнил: в силах каждого с молитвой о Беларуси, с любовью в сердце делать все, чтобы через века потомки вспоминали о нас с гордостью и уважением, как вспоминают сегодня Кирилла и Лаврентия Туровских, Евфросинию Полоцкую, митрополита Филарета.
По традиции Александр Лукашенко в этот день приезжает в один из храмов страны. В 2021 году пасхальную свечу глава государства зажег в Кафедральном соборе святителей Кирилла и Лаврентия Туровских (подробнее здесь).
Александр Лукашенко: пусть духовный подъём праздника Пасхи поможет нам в добрых делах, принесёт в каждый дом мир
Это место поистине неисчерпаемый источник веры, духовности, мудрости и единства белорусского народа. И эти мысли с главой государства разделяют многочисленные прихожане.
Сегодня огромный церковный праздник. Каждый год мы встречаем его вместе, с семьей, с детьми, с бабушками, дедушками, печем куличи, красим яйца, обязательно посещаем храм. Для нас сегодня вдвойне приятно, что нашу святую землю посещает наш Президент.
Мы люди все глубоко верующие, передаем своим детям вот эту традицию. Если не будет веры в людях, не будет ничего.