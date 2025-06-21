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Лукашенко помиловал 14 осуждённых. Среди них – Сергей Тихановский

21 июня 2025 17:51
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Президент Беларуси принял решение о помиловании 14 осужденных. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Это была просьба Президента Соединенных Штатов Америки. В основном освобождены иностранцы: 2 гражданина Японии, 3 гражданина Польши, 2 – Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США. 

В списке и несколько белорусов. Это лица, осужденные за экстремистскую и террористическую деятельность. Среди них – Сергей Тихановский. Решение о его освобождении было принято Президентом исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи, подчеркнула Наталья Эйсмонт.

# Александр Лукашенко # Сергей Тихановский

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