Захарова указала на угрозу со стороны Киева для РФ и других стран

19 и 20 июня в районе территории Западно-Казахстанской области зафиксирован пролет нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Москва выражает решительное осуждение пролетов украинских БЛА над Республикой Казахстан.

Указанная ситуация – показатель безразличия Киева к территориальной целостности иных государств, подчеркнула дипломат. Киев создает все большую угрозу уже не только для РФ, но также и для стран, с которыми на словах старается выстроить «конструктивный диалог», акцентировала внимание Захарова.

Фото: Pinterest