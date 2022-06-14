Донести правду о фашизме. В Минске прошла диалоговая площадка на тему войны

Новости Беларуси. Диалоговая площадка памяти жертв геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны прошла в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Еще раз вспомнить о тех страшных событиях собрались курсанты военно-патриотического клуба «Гранит» и представители прокуратуры. В рамках живого диалога были подняты вопросы исторической памяти и подвига наших соотечественников. Особое внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи и любви к Родине.

Вадим Пугач, начальник службы по военно-патриотическому воспитанию воинской части № 5448:

Так как сейчас 2022 год объявлен Годом исторической памяти, мы стараемся с ребятами посещать такие диалоговые площадки. Экскурсии проводить в различные музеи.

Дмитрий Лукьянов, прокурор Ленинского района:

Цели проведения подобных диалоговых площадок – донесение правдивой и достоверной информации о сущности нацизма и фашизма, информирование об установленных в ходе доследования уголовного дела о геноциде. И о ранее неизвестных чудовищных преступлений оккупантов и их пособников на территории Республики Беларусь. В 2022 году, объявленном Годом исторической памяти, это особенно важно.