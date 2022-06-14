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Донести правду о фашизме. В Минске прошла диалоговая площадка на тему войны

14 июня 2022 18:05
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Новости Беларуси. Диалоговая площадка памяти жертв геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны прошла в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Донести правду о фашизме. В Минске прошла диалоговая площадка на тему войны-1

Еще раз вспомнить о тех страшных событиях собрались курсанты военно-патриотического клуба «Гранит» и представители прокуратуры. В рамках живого диалога были подняты вопросы исторической памяти и подвига наших соотечественников. Особое внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи и любви к Родине.  

Донести правду о фашизме. В Минске прошла диалоговая площадка на тему войны-4

Вадим Пугач, начальник службы по военно-патриотическому воспитанию воинской части № 5448:  
Так как сейчас 2022 год объявлен Годом исторической памяти, мы стараемся с ребятами посещать такие диалоговые площадки. Экскурсии проводить в различные музеи.  

Донести правду о фашизме. В Минске прошла диалоговая площадка на тему войны-7

Дмитрий Лукьянов, прокурор Ленинского района:  
Цели проведения подобных диалоговых площадок – донесение правдивой и достоверной информации о сущности нацизма и фашизма, информирование об установленных в ходе доследования уголовного дела о геноциде. И о ранее неизвестных чудовищных преступлений оккупантов и их пособников на территории Республики Беларусь. В 2022 году, объявленном Годом исторической памяти, это особенно важно.  

Донести правду о фашизме. В Минске прошла диалоговая площадка на тему войны-10

Кроме дискуссионных площадок, определены дополнительные мероприятия, которые успешно будут реализовываться в Год исторической памяти в столице. Это создание экскурсионных и туристических маршрутов, видеороликов, музеев в школах.  

# Великая Отечественная война # общество # Дмитрий Лукьянов # Вадим Пугач # Фотофакт

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