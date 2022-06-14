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В Минске активно строят жилье и соцобъекты. Чего ожидать к 2025 году?

14 июня 2022 18:03
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Новости Беларуси. В Минске активными темпами идет строительство жилья и социальных объектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 92 тысячи квадратных метров.  

В Минске активно строят жилье и соцобъекты. Чего ожидать к 2025 году?-1

К началу учебного года в комплексе «Мир» появится 18-я школа и 23-й детский сад. Уже открыта 9-я поликлиника, а в четвертом квартале завершат строительство поликлиники на улице Розы Люксембург. Много желающих приобрести жилье и в городе-спутнике Смолевичах. В этом году здесь появятся четыре энергосберегающих дома, а еще детский сад. В следующем планируется строительство средней школы. До 2025 года намечено возвести 17 жилых домов.  

# План застройки Минска и Минской области # общество # Фотофакт

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