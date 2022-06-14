Лукашенко: «Наши разработки способны удивить и, главное, отрезвить людей, которые вынашивают агрессивные планы»

Кроме того, Беларусь входит в число мировых лидеров по средствам радиоэлектронной борьбы, потому работать на рынках заинтересованных стран не составит труда. Тем более замыкаться в национальных границах попросту нельзя, отметил Александр Лукашенко. Показывать высокое качество своей продукции необходимо и там, где, возможно, белорусов, даже не ждут ввиду глобализации мировой экономики. Ну и, конечно, развивать микроэлектронику необходимо в тесной кооперации с Россией, тем более что уровень интереса высокий.

На фоне гибридного противостояния этому направлению однозначно необходимо придать новый импульс, поскольку Запад то и дело продолжает выстраивать барьеры, тем самым подталкивая отказываться от их же компонентов. «Импортную начинку» по многим направлениям вполне может заменить отечественная. Глава государства обратил внимание на значительный потенциал и достижения военно-промышленного комплекса страны. К примеру, белорусские радиолокационные системы различного назначения способны дать точное целеуказание по любым, даже самым распиаренным, средствам нападения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Политическое давление и торговые войны переросли в гибридное противостояние, о чем мы часто говорим в последнее время. Нам ежедневно приходится бороться за суверенитет и безопасность страны и параллельно наращивать компетенции – рассчитывать в полной мере мы можем только на себя и дружественные страны, такие, как Россия. На этом фоне придание нового импульса развитию микроэлектронной промышленности актуально как никогда. Все мы понимаем, что до распада СССР микроэлектроника, сделанная на территории Беларуси, была сопоставима по функционалу и надежности с товарами компаний, которые сейчас доминируют на мировом рынке. Однако и сегодня Беларусь тем не менее не утратила передовых позиций в мире по ряду направлений высокотехнологичного производства. Наши разработки способны удивить и, главное, отрезвить людей, которые вынашивают агрессивные планы в отношении Беларуси и России, Союзного государства в целом. Однако даже в оборонной сфере мы пока еще зависимы от импортных компонентов, особенно тех, которые мы никогда не будем производить в Беларуси в силу того, что нам просто штучно они нужны, единично, и создавать огромные заводы за миллиарды долларов, чтобы себя оснастить, просто нерентабельно.

В нынешних условиях там, где это возможно, от подобной зависимости западной надо уходить. На основе собственных решений должны работать национальные дата-центры, и узлы обработки банковских операций, и средства мониторинга общественной безопасности. В Беларуси есть кадровый потенциал, научный задел. Это главное. Сейчас нужна концентрация всех сил на решении стратегических задач.