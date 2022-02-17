Президент Беларуси посещает учение «Союзная решимость» на полигоне под Осиповичами

Новости Беларуси. Сегодня, 17 февраля, Александр Лукашенко посещает полигон Осиповичский в Могилевской области. Главнокомандующий прибыл туда, чтобы проследить за ходом учения «Союзная решимость», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это один из пяти полигонов, задействованных для проверки сил Союзного государства. Там белорусские и российские военные разыграют тактический эпизод. Задачи отработают ракетные войска, артиллерия, авиация и десант. Ожидается, что в тренировочном маневре будет использована самая современная техника производства двух стран.

Напомним, к завершению подходит второй этап учения. Его замысел – отражение внешней агрессии, противодействие терроризму и защита интересов Союзного государства.