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СК об обороте наркотиков: проблема ушла в школы, ученики становятся так называемыми работниками интернет-магазинов

17 февраля 2022 07:34
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Новости Беларуси. Более 4 500 уголовных дел возбуждено в 2021 году в Беларуси за незаконный оборот наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди обвиняемых 90 несовершеннолетних (подробнее здесь).

СК об обороте наркотиков: проблема ушла в школы, ученики становятся так называемыми работниками интернет-магазинов-1

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Эта проблема уже ушла в школы, и зачастую следователями предъявляются обвинения школьникам, школьницам, которые становятся так называемыми работниками интернет-магазинов, находятся там на разных ролях. Кто-то раскладывает закладки в городах Беларуси, кто-то фасует, кто-то там является лаборантом, кто-то забирает крупные партии. Впоследствии это все превращается в проблему в том числе и потребления этих запрещенных веществ этими же молодыми людьми. И, безусловно, заканчивается все, как правило, уголовными делами.

# Наркотики # общество # Юлия Гончарова # Фотофакт

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