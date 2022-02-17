СК об обороте наркотиков: проблема ушла в школы, ученики становятся так называемыми работниками интернет-магазинов

Новости Беларуси. Более 4 500 уголовных дел возбуждено в 2021 году в Беларуси за незаконный оборот наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди обвиняемых 90 несовершеннолетних ( подробнее здесь ).

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Эта проблема уже ушла в школы, и зачастую следователями предъявляются обвинения школьникам, школьницам, которые становятся так называемыми работниками интернет-магазинов, находятся там на разных ролях. Кто-то раскладывает закладки в городах Беларуси, кто-то фасует, кто-то там является лаборантом, кто-то забирает крупные партии. Впоследствии это все превращается в проблему в том числе и потребления этих запрещенных веществ этими же молодыми людьми. И, безусловно, заканчивается все, как правило, уголовными делами.