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«Я воочию наблюдал поражение». Хренин о совместных военных учениях «Союзная решимость-2022»

15 февраля 2022 16:39
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Новости Беларуси. «Точка» в действии. В шестой день «Союзной решимости» военные показали, как ракетные комплексы готовят к боевым пускам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Я воочию наблюдал поражение». Хренин о совместных военных учениях «Союзная решимость-2022»-1

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:  
В ходе группового удара были поражены два объекта условного противника на расстоянии 70 километров. Я воочию наблюдал поражение, еще отработает контрольная группа, но уже визуально видно, что задача выполнена на «отлично».  

«Я воочию наблюдал поражение». Хренин о совместных военных учениях «Союзная решимость-2022»-4

Работа таким вооружением у нас проводится не чаще, чем раз в год, мы обычно раньше применяли данное вооружение на полигонах Казахстана, но в прошлом году с разрешения главы государства участок «Полесский» разрешено задействовать именно для пусков ракетных войск и артиллерии в зимнее время, чтобы нанести минимальный урон природе.  

Как готовят военные ракеты к боевому пуску? Показали на учениях «Союзная решимость-2022» – подробности далее.  

# Военные учения # общество # Виктор Хренин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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