«Я воочию наблюдал поражение». Хренин о совместных военных учениях «Союзная решимость-2022»

Новости Беларуси. «Точка» в действии. В шестой день «Союзной решимости» военные показали, как ракетные комплексы готовят к боевым пускам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Хренин, м инистр о бороны Беларуси: В ходе группового удара были поражены два объекта условного противника на расстоянии 70 километров. Я воочию наблюдал поражение, еще отработает контрольная группа, но уже визуально видно, что задача выполнена на «отлично».

Работа таким вооружением у нас проводится не чаще, чем раз в год, мы обычно раньше применяли данное вооружение на полигонах Казахстана, но в прошлом году с разрешения главы государства участок «Полесский» разрешено задействовать именно для пусков ракетных войск и артиллерии в зимнее время, чтобы нанести минимальный урон природе.