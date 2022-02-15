Прямой эфир

Как готовят военные ракеты к боевому пуску? Показали на учениях «Союзная решимость-2022»

15 февраля 2022 16:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Точка» в действии. В шестой день «Союзной решимости» военные показали, как ракетные комплексы готовят к боевым пускам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я воочию наблюдал поражение». Хренин о совместных военных учениях «Союзная решимость-2022» – читать здесь.

Как готовят военные ракеты к боевому пуску? Показали на учениях «Союзная решимость-2022»-1

Тактический ракетный комплекс «Точка» предназначен для поражения малоразмерных целей. Например, стоянок самолетов и вертолетов, или стратегических хранилищ противника. Максимальная дальность стрельб – 120 километров. По сценарию учений, ракетчики нанесли групповой удар по цели, находящейся на удалении свыше 70 километров.

Как готовят военные ракеты к боевому пуску? Показали на учениях «Союзная решимость-2022»-4

Боевые пуски проводились в рамках совместного учения Вооруженных Сил Беларуси и России. Активная фаза продлится по 20 февраля. В маневрах задействованы пять полигонов, а также участки местности и аэродромы. Военные отрабатывают различные задачи, связанные с тактикой ведения оборонительного боя или уничтожения условного противника.

# Военные учения # общество # Виктор Хренин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведёт экстремистские Telegram-каналы? Анонс фильма «Плесень»
15 февраля 2022 16:35

Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведёт экстремистские Telegram-каналы? Анонс фильма «Плесень»

«Около 30 православных и католических книг». Коллекционер попросил Совет Республики помочь с проведением выставки
15 февраля 2022 16:06

«Около 30 православных и католических книг». Коллекционер попросил Совет Республики помочь с проведением выставки

Виктор Лискович: «Мы поддерживаем меценатов, которые дают нам возможность увидеть их экспонаты»
15 февраля 2022 16:05

Виктор Лискович: «Мы поддерживаем меценатов, которые дают нам возможность увидеть их экспонаты»