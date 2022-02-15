Как готовят военные ракеты к боевому пуску? Показали на учениях «Союзная решимость-2022»

Новости Беларуси. «Точка» в действии. В шестой день «Союзной решимости» военные показали, как ракетные комплексы готовят к боевым пускам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Я воочию наблюдал поражение». Хренин о совместных военных учениях «Союзная решимость-2022» – читать здесь.

Тактический ракетный комплекс «Точка» предназначен для поражения малоразмерных целей. Например, стоянок самолетов и вертолетов, или стратегических хранилищ противника. Максимальная дальность стрельб – 120 километров. По сценарию учений, ракетчики нанесли групповой удар по цели, находящейся на удалении свыше 70 километров.