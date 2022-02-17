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Более 4500 уголовных дел возбуждено в 2021-м за незаконный оборот наркотиков. Обвиняются также 90 несовершеннолетних

17 февраля 2022 07:32
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Новости Беларуси. Более 4 500 уголовных дел возбуждено в 2021 году в Беларуси за незаконный оборот наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди обвиняемых 90 несовершеннолетних.

Так, на преступном бизнесе попались 22-летний минчанин и 17-летняя школьница из Жабинки. Вместе они делали закладки, также употребляли наркотики. Более того, снимали происходящее на видео.

Более 4500 уголовных дел возбуждено в 2021-м за незаконный оборот наркотиков. Обвиняются также 90 несовершеннолетних-1

Следственный комитет обращает внимание родителей на проблему и запускает интерактивный флешмоб «Поговори с подростком». Специалисты рекомендуют проверить компьютерную технику своего ребенка, элементарно пообщаться с ним и объяснить все последствия.

Более того, легкие деньги и желание уйти от реальности могут привести к трагедии. Только в 2021 году в результате употребления наркотических и психотропных веществ в нашей стране скончались 140 человек.

СК об обороте наркотиков: проблема ушла в школы, ученики становятся так называемыми работниками интернет-магазинов. Подробнее здесь.

# Наркотики # общество # Фотофакт

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