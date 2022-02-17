Более 4500 уголовных дел возбуждено в 2021-м за незаконный оборот наркотиков. Обвиняются также 90 несовершеннолетних

Новости Беларуси. Более 4 500 уголовных дел возбуждено в 2021 году в Беларуси за незаконный оборот наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди обвиняемых 90 несовершеннолетних.

Так, на преступном бизнесе попались 22-летний минчанин и 17-летняя школьница из Жабинки. Вместе они делали закладки, также употребляли наркотики. Более того, снимали происходящее на видео.