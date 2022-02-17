Отработали навыки ведения оборонительного боя. На полигонах Беларуси продолжается учение «Союзная решимость»

Новости Беларуси. На полигонах Беларуси продолжаются военные учения «Союзная решимость», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На полигоне Гожском накануне подразделения механизированной бригады Вооруженных Сил нашей страны отработали вопросы выхода на рубежи блокирования и ведения оборонительного боя.

А на участке местности «Барановичи» вели учебный бой в воздухе. Роль условного нарушителя выполнял экипаж Су-30СМ ВВС Беларуси. После невыполнения им требований уже российский Су-35 осуществил ряд маневров, затрудняющих дальнейшее продолжение полета. Не обошлось без демонстрации готовности к боевому применению авиационных средств поражения.