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Отработали навыки ведения оборонительного боя. На полигонах Беларуси продолжается учение «Союзная решимость»

17 февраля 2022 06:38
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Новости Беларуси. На полигонах Беларуси продолжаются военные учения «Союзная решимость», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На полигоне Гожском накануне подразделения механизированной бригады Вооруженных Сил нашей страны отработали вопросы выхода на рубежи блокирования и ведения оборонительного боя.

Отработали навыки ведения оборонительного боя. На полигонах Беларуси продолжается учение «Союзная решимость»-1

А на участке местности «Барановичи» вели учебный бой в воздухе. Роль условного нарушителя выполнял экипаж Су-30СМ ВВС Беларуси. После невыполнения им требований уже российский Су-35 осуществил ряд маневров, затрудняющих дальнейшее продолжение полета. Не обошлось без демонстрации готовности к боевому применению авиационных средств поражения.

Отработали навыки ведения оборонительного боя. На полигонах Беларуси продолжается учение «Союзная решимость»-4

Напомним, проверка сил Союзного государства проводится на белорусской территории в два этапа. Завершатся учения 20 февраля.

«Я воочию наблюдал поражение». Хренин о совместных военных учениях «Союзная решимость-2022». Подробнее здесь.

# Военные учения # общество # Фотофакт

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