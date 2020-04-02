Новости Беларуси. 2 000 защитных медицинских костюмов, бесконтактных термометров и антисептиков передали Витебской областной инфекционной больнице. Эти спецсредства помогут врачам в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На медицинских работниках лежит основная нагрузка по преодолению ситуации с COVID-19. Важно создать для них необходимые условия работы и обеспечить безопасность. На сегодня профсоюз уже оказал помощь различным учреждениям на сумму более 170 тысяч рублей. С марта ФПБ проводит усиленный контроль за соблюдением гигиенических норм на предприятиях.

Вячеслав Шило, председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

Такая работа будет продолжена и дальше. Мы отслеживаем и наблюдаем за теми тенденциями, которые есть в коллективах. Если есть необходимость, всегда готовы включиться для того, чтобы поддержать в это время те учреждения, которые наиболее активно участвуют в лечении пациентов с той или иной инфекцией.

Наталья Воронцова, медсестра Витебской областной инфекционной больницы:

Огромное спасибо всем, кто оказывает нам материальную помощь, потому что на данный момент это очень актуальные вещи. Обувь, какие-то средства индивидуальной защиты – это, естественно, то, что нам очень надо. Поэтому большое спасибо тем, кто оказывает помощь. Коллектив с большой благодарностью относится к тем людям, которые нам помогают.

Бизнес Витебска также объединился: около 70 предприятий и предпринимателей передают врачам спецодежду, обувь, средства защиты, переводят деньги на специальный счет.