Александр Лукашенко о слухах про количество жертв коронавируса: во-первых, смерть человека никогда не спрячешь

Новости Беларуси. К сожалению, Беларусь тоже столкнулась с инфекцией. Но меры были приняты вовремя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. К сожалению, Беларусь тоже столкнулась с инфекцией. Но меры были приняты вовремя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В отличие от соседних стран, мы не пошли путем тотального карантина. Медицина работает оперативно, глава государства и правительство ситуацию держат на контроле. Опыт нашей борьбы другие страны могут взять на вооружение.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Слушайте, если бы было так у всех, как в Беларуси, по борьбе с этими вирусными заболеваниями, и там, как у нас, не забывали о том, что есть сердечники, есть онкология, есть травматология, есть просто пневмония (а это сезонная болезнь очень сильная)… Ну, наверное бы у нас не было бы таких проблем. Я извиняюсь, что я тут – я не хвастаюсь, я просто, может, в какой-то степени оправдываюсь, что мы не меньше с вирусами, не только коронавирусом.
Это мы не можем не держать в памяти, потому что ящик включил – коронавирус, утюг включил – коронавирус, чайник включил – коронавирус. Конечно, мы на это реагируем. Но мы не забываем, что вирусов у нас сейчас как обычно море.
Во вторник уже будет информация поквартальная этого года, прошлого, позапрошлого. Я об этом скажу, уже имея цифры на руках. А потом предложу Перцову, Сидорову и Иванову, кто хочет убедиться в этом: идите куда вы хотите. В инфекционную больницу? Идите, убедитесь. Туда сходите, убедитесь. А легче сегодня сидеть на удаленке и плявузгаць в интернете. Туда же, в эту мусорку что угодно можно сбросить.
Любой вирус осложнит хронические заболевания. Ну и что гвалтом кричать? Что из этого получилось? Или мы там что-то прячем? Во-первых, смерть человека никогда не спрячешь. Вот я сейчас беру данные из ЗАГСа за первый квартал этого года и первые кварталы тех лет.
Я хочу сравнить и показать вам, журналистам: посмотрите, вот количество смертей, вот сердечники, вот онкология, травматология, вот пневмония общая, а вот коронавирус. Так давайте мы будем в целом считать.
Давайте теперь в целом посмотрим, сколько умерло людей за два месяца. У нас отрицательная динамика январь-февраль была к уровню прошлого года. Так это хорошо или плохо?
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