Александр Лукашенко о слухах про количество жертв коронавируса: во-первых, смерть человека никогда не спрячешь

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Слушайте, если бы было так у всех, как в Беларуси, по борьбе с этими вирусными заболеваниями, и там, как у нас, не забывали о том, что есть сердечники, есть онкология, есть травматология, есть просто пневмония (а это сезонная болезнь очень сильная)… Ну, наверное бы у нас не было бы таких проблем. Я извиняюсь, что я тут – я не хвастаюсь, я просто, может, в какой-то степени оправдываюсь, что мы не меньше с вирусами, не только коронавирусом.

Это мы не можем не держать в памяти, потому что ящик включил – коронавирус, утюг включил – коронавирус, чайник включил – коронавирус. Конечно, мы на это реагируем. Но мы не забываем, что вирусов у нас сейчас как обычно море.

Во вторник уже будет информация поквартальная этого года, прошлого, позапрошлого. Я об этом скажу, уже имея цифры на руках. А потом предложу Перцову, Сидорову и Иванову, кто хочет убедиться в этом: идите куда вы хотите. В инфекционную больницу? Идите, убедитесь. Туда сходите, убедитесь. А легче сегодня сидеть на удаленке и плявузгаць в интернете. Туда же, в эту мусорку что угодно можно сбросить.