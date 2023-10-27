Президент Беларуси о польских выборах: «Польша уже будет не та»
Александр Лукашенко побывал в строящемся микрорайоне Новая Околица в Минском районе. После экскурсии Президент пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время разговора затронули ряд важных тем: от регулирования цен до издевательств польских силовиков над мигрантами, шатком положении Украины и ситуации на Ближнем Востоке.
Мы готовы поверить снова тем, кто, как оказалось (по примеру тех же переговоров «нормандской четверки»), все время держал камень за пазухой. И в итоге бросил его прямо в лицо.
Полина Конога, политический обозреватель «СБ Беларусь Сегодня»:
Вы готовы ли садиться за стол переговоров с силами Запада, подписывать какие-то документы, пожимать им руки? И самое главное – готовы ли вы им поверить?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я никому верить не собираюсь. Что значит верить? Если бы лично мой дом был или я – я бы верил. Но порядка 10 миллионов человек, судьба, люди, дети и прочее: как я могу верить? Факты на стол, как я часто говорю. Вот я должен что-то в руках держать и щупать, принимать какие-то решения. Только практика – никакие обещания. Пожимать руки я никогда не отказываюсь – я пожимаю руки всем, кто с миром приходит к нам и за пазухой в этой руке не держит камень – пожалуйста.
Мы готовы в этом направлении работать, я же на День Независимости по полякам поручил правительству, вы, наверное, помните: свяжитесь, предложите – молчат. Ну, думаю, ладно, выборы пройдут, посмотрим. Прошли выборы – ждем предложений. Но наступать нам на грудь коленом, давить и требовать: этого отпусти, политзаключенных, у вас система не та! Господь с вами, вы свою систему в выборах показали. До смешного – безумцы. До смешного дошли с этим референдумом. Будем сносить стену или не будем – молодцы, поляки, вот я этого варианта не ожидал. Они просто не стали в эту игру с этими «описавшимися писовцами» играть. Это, поляки, я хвалю народ Польши: молодцы! Они утерли им нос. И оппозицию к власти фактически привели, уже Польша будет не та.
Пускай это не наши люди, не настроены с нами разговаривать. Это другие люди, и поляки показали: ребята, делайте так, как мы хотим, не будете делать – и вас выкинем. Молодцы, поляки. Я же говорил, что это люди, похожие на белорусов. Поэтому мы протягиваем руку всегда, камни не бросаем, наши соседи от Бога, с ними надо жить. А то, что они творят сейчас на границе и прочее… Это уму непостижимо.
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