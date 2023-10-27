Президент Беларуси о польских выборах: «Польша уже будет не та»

Александр Лукашенко побывал в строящемся микрорайоне Новая Околица в Минском районе. После экскурсии Президент пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время разговора затронули ряд важных тем: от регулирования цен до издевательств польских силовиков над мигрантами, шатком положении Украины и ситуации на Ближнем Востоке. Мы готовы поверить снова тем, кто, как оказалось (по примеру тех же переговоров «нормандской четверки»), все время держал камень за пазухой. И в итоге бросил его прямо в лицо.

Полина Конога, политический обозреватель «СБ Беларусь Сегодня»:

Вы готовы ли садиться за стол переговоров с силами Запада, подписывать какие-то документы, пожимать им руки? И самое главное – готовы ли вы им поверить? Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я никому верить не собираюсь. Что значит верить? Если бы лично мой дом был или я – я бы верил. Но порядка 10 миллионов человек, судьба, люди, дети и прочее: как я могу верить? Факты на стол, как я часто говорю. Вот я должен что-то в руках держать и щупать, принимать какие-то решения. Только практика – никакие обещания. Пожимать руки я никогда не отказываюсь – я пожимаю руки всем, кто с миром приходит к нам и за пазухой в этой руке не держит камень – пожалуйста.