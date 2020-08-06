Александр Лукашенко: у нас достаточно ресурсов, чтобы защитить людей государства, которые сегодня безвозмездно работают на страну

Новости Беларуси. Безопасность на выборах и в период электоральной кампании 6 августа обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Безопасность на выборах и в период электоральной кампании 6 августа обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На совещание пригласили глав всех ведомств, отвечающих за безопасность государства. Главное поручение Президента – обеспечить возможность спокойного волеизъявления. В ответственный политический момент на информационное поле и общество пытаются воздействовать различные центры сил. Интернет-пространство изобилует ложью, фейками, ненормативной лексикой и угрозами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все, кто оскорблял (и продолжает это делать), запугивал (и продолжает это делать) государственных служащих, военнослужащих, членов избирательных комиссий – особенно подчеркиваю – работников вертикали власти, должны быть привлечены к ответственности, как того требуют наши законы и Конституция.
Я не единожды говорил о том, что у нас достаточно ресурсов для того, чтобы защитить людей государства, которые сегодня фактически бесплатно, безвозмездно работают на страну. У нас же задержано по стране немало людей, которые – уже доказано – ставили перед собой прямую цель дестабилизации обстановки в Беларуси. Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки – все известно. До чудес иногда доходит.
Все средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе. Но со штыками наперевес их защищают российские руководители. Я когда начинаю читать доклады, разобраться не могу. Все на русском языке написано, а разобрать не могу.
Но, что называется, сегодня меня осенило. Все в простом – деньги, бабки. Не важно, американец, госдеповец, принадлежность у тебя к демократической партии, враги России... Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги. Сегодня хайпуются (хайповались) на территории Беларуси. Я думаю: американцы сейчас начнут защищать их. Ничего подобного. Деньги. Понимаете, деньги застилают глаза, позеленели от этих денег. Не важно, где и что. Кто платит, за того и поют. Вот единственная разгадка.