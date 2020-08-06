Александр Лукашенко: у нас достаточно ресурсов, чтобы защитить людей государства, которые сегодня безвозмездно работают на страну

На совещание пригласили глав всех ведомств, отвечающих за безопасность государства. Главное поручение Президента – обеспечить возможность спокойного волеизъявления. В ответственный политический момент на информационное поле и общество пытаются воздействовать различные центры сил. Интернет-пространство изобилует ложью, фейками, ненормативной лексикой и угрозами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Все, кто оскорблял (и продолжает это делать), запугивал (и продолжает это делать) государственных служащих, военнослужащих, членов избирательных комиссий – особенно подчеркиваю – работников вертикали власти, должны быть привлечены к ответственности, как того требуют наши законы и Конституция.

Я не единожды говорил о том, что у нас достаточно ресурсов для того, чтобы защитить людей государства, которые сегодня фактически бесплатно, безвозмездно работают на страну. У нас же задержано по стране немало людей, которые – уже доказано – ставили перед собой прямую цель дестабилизации обстановки в Беларуси. Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки – все известно. До чудес иногда доходит.

Все средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе. Но со штыками наперевес их защищают российские руководители. Я когда начинаю читать доклады, разобраться не могу. Все на русском языке написано, а разобрать не могу.