Президент Беларуси: «Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека»

Новости Беларуси. Безопасность на выборах и в период электоральной кампании 6 августа обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Безопасность на выборах и в период электоральной кампании 6 августа обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди резонансных дел – задержание под Минском 33 российских членов частной военной компании Вагнера. В Москве это трактуют по-своему, в Киеве просят выдать некоторых бойцов украинской стороне. Решение Александра Лукашенко – все вопросы должны решить совместно генпрокуроры трех стран за круглым столом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я попрошу генерального прокурора. Вчера долго разговаривали на эту тему с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Ясно, о чем шла речь, не хочу повторяться. Средства массовой информации об этом уже сообщали. Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем.
И это вам поручение: пригласите сюда генерального прокурора Украины и генерального прокурора Российской Федерации. Все же озабочены этой проблемой, серьезная проблема. И положите втроем перед собой на стол международные договоры и соглашения, которые у нас с Российской Федерацией и с Украиной и которые мы подписали в многостороннем плане (мы же обязательства взяли на себя и в этой ситуации тоже), наши законы. Председатель Следственного комитета вам доложит вместе с Комитетом госбезопасности и оперативную информацию, и информацию следователей по расследованию: вот документы, вот информация – на стол. Вот втроем сидим, втроем решите. Втроем решите.
Не приедут – вопрос решим мы, без них. Если они так озабочены. Вы же видите. Аж ноют, пищат, кричат. Что только ни говорят. Не надо кричать в телевизор. Ящик здесь не поможет. Будем действовать на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности. Законы не все предусматривают. Еще надо исходить из и человеческого фактора.
Александр Лукашенко: у нас достаточно ресурсов, чтобы защитить людей государства, которые сегодня безвозмездно работают на страну
И мы решим эту проблему. Никакой политизации быть не должно. Нам не надо спектакли ни политические, ни экономические. И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека. Делайте, как вы считаете нужным. На основании наших законов, международно-правовых актов примите решение по этим ребятам. Как примете втроем, так и будет.
Президент обратил внимание, что сейчас общество консолидировалось. Белорусы сообщают о любых подозрительных людях и охотно идут на избирательные участки. Белорусы не хотят потерять страну.