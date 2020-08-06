Президент Беларуси: «Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я попрошу генерального прокурора. Вчера долго разговаривали на эту тему с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Ясно, о чем шла речь, не хочу повторяться. Средства массовой информации об этом уже сообщали. Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем.

И это вам поручение: пригласите сюда генерального прокурора Украины и генерального прокурора Российской Федерации. Все же озабочены этой проблемой, серьезная проблема. И положите втроем перед собой на стол международные договоры и соглашения, которые у нас с Российской Федерацией и с Украиной и которые мы подписали в многостороннем плане (мы же обязательства взяли на себя и в этой ситуации тоже), наши законы. Председатель Следственного комитета вам доложит вместе с Комитетом госбезопасности и оперативную информацию, и информацию следователей по расследованию: вот документы, вот информация – на стол. Вот втроем сидим, втроем решите. Втроем решите.