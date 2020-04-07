Президент Беларуси: Не забывайте, что кроме коронавируса, пневмоний у нас есть и другие болезни

Новости Беларуси. О статистике и не только по годам 7 апреля Президент говорил не раз. Обещал озвучить. И сегодня цифры все услышали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в 2020 году за первый квартал смертность снизилась на 4 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, от пневмоний – на 9 %.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я обещал еще три дня назад, что получим мы статистику. Я хочу до вас ее довести, учитывая, что глава Администрации новый написал для себя. Тут даже в очках не увидишь, но, тем не менее, я вам прочитаю.
Система кровообращения – 18,5 тысяч умерших за квартал, от пневмоний за три месяца этого года умерли 254 человека. Новообразования, я так понимаю это онкология, почти 5 тысяч у нас умерло за три месяца онкологических больных. Пневмоний, повторяю, 254.
Что касается сравнения январь – март прошлого года (первый квартал) и этот год, у нас по болезням органов дыхания уменьшилась смертность на 20 %, а пневмоний – на 9 %. Немного, но на 9 %. Но так у нас же не просто болеют сейчас от вируса, так еще и психоз же. И все равно падение в этом году лучше, чем за три месяца прошлого года почти на 9 %. Только пневмоний. А сейчас это наша главная проблема.
За период с 1 января по 5 апреля 2020 года, за этот период, что мы прожили в этом году, в республике по ряду внешних причин погибли 860 человек, что на 15 человек, правда, меньше 2019 года. 860 погибли, считайте, за первый этот квартал. Напомню, от пневмоний – 254. А здесь погибли 860.
Кто это такие? Самоубийства – 400 человек, в 2 раза больше, чем от пневмоний. Убийства – 85. На пожарах напились, задохнулись, погибли 206 человек. Дорожно-транспортные происшествия – 107 человек. Ну и так далее.
В среднем по республике по указанным выше причинам за неделю погибают 60-70 человек. С 30 марта по 5 апреля (последняя неделя) погибли почти 70 человек. А от коронавируса – 13.