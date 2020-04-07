Президент Беларуси: Не забывайте, что кроме коронавируса, пневмоний у нас есть и другие болезни

Новости Беларуси. О статистике и не только по годам 7 апреля Президент говорил не раз. Обещал озвучить. И сегодня цифры все услышали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в 2020 году за первый квартал смертность снизилась на 4 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, от пневмоний – на 9 %.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я обещал еще три дня назад, что получим мы статистику. Я хочу до вас ее довести, учитывая, что глава Администрации новый написал для себя. Тут даже в очках не увидишь, но, тем не менее, я вам прочитаю. Система кровообращения – 18,5 тысяч умерших за квартал, от пневмоний за три месяца этого года умерли 254 человека. Новообразования, я так понимаю это онкология, почти 5 тысяч у нас умерло за три месяца онкологических больных. Пневмоний, повторяю, 254. Что касается сравнения январь – март прошлого года (первый квартал) и этот год, у нас по болезням органов дыхания уменьшилась смертность на 20 %, а пневмоний – на 9 %. Немного, но на 9 %. Но так у нас же не просто болеют сейчас от вируса, так еще и психоз же. И все равно падение в этом году лучше, чем за три месяца прошлого года почти на 9 %. Только пневмоний. А сейчас это наша главная проблема.