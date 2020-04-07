Главный санитарный врач Беларуси: «Если у вас ухудшается состояние, вызывайте скорую помощь»

Новости Беларуси. О статистике по заболеваемости по годам Президент говорил не раз. 7 апреля озвучил цифры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2020 году за первый квартал смертность снизилась на 4 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. От пневмонии – на 9 %. Кроме коронавируса существует множество болезней. Но почему мы об этом забываем? Забываем и паникуем.
Наталья Жукова, главный санитарный врач Беларуси:
Сегодня, кроме коронавируса, циркулируют и другие вирусы. Мы регистрируем среди заболевших ОРВИ не только коронавирус. Это и вирусы респираторных инфекций, вирусы гриппа. И поэтому сегодня любая респираторная инфекция не может трактоваться только как коронавирусная.
Но учитывая, что эта инфекция достаточно серьезно влияет на общий эпидемиологический фон, мы говорим: оставайтесь дома, вызывайте врача. Если у вас ухудшается состояние, вызывайте скорую помощь. Оказана будет в полном объеме.