Трудятся в 3 смены, чтобы можно было как-то отдохнуть. Как сейчас работает РНПЦ эпидемиологии и микробиологии
Новости Беларуси. Тесты на коронавирус со всей страны поступают в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самая точная и ответственная часть – диагностика. Рекорд – практически 900 тестов за сутки.
Дарят цветы, доставляют еду. Как в мире благодарят врачей, которые сражаются с коронавирусом
Александр Петкевич, заведующий организационно-методическим отделом РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:
Здесь речь идет об организации труда. У нас в каждой лаборатории, которые работают, имеются несколько групп самостоятельных, которые в 3 смены работают с тем, чтобы результаты получать и можно было как-то отдохнуть.
Как любое учреждение, как медицинское учреждение, ограничили поступление плановых больных. Это обычная усиленная работа, правда, в круглосуточном режиме.
Они справились с болезнью и рассказали о лечении. Истории людей, которые заболели коронавирусом и выздоровели
Это не только большое испытание для врачей и ученых – своего рода проверка на сознательность для нас всех. И любопытно отметить: если в поисковике набрать любое учреждение здравоохранения, к примеру, 1-я больница, сразу на экране всплывет окошко «Оповещение о COVID-19: если чувствуете себя плохо, оставайтесь дома».
Кристина Федорович, корреспондент:
Предупрежден – значит, вооружен. Так, соблюдая простые меры безопасности, мы с вами можем сберечь себя и окружающих. Избегайте мест массовых скоплений, держите дистанцию как минимум 1 метр, регулярно мойте руки и обрабатывайте их спиртосодержащим средством. Не трогайте лицо руками и будьте здоровы!