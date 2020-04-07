Трудятся в 3 смены, чтобы можно было как-то отдохнуть. Как сейчас работает РНПЦ эпидемиологии и микробиологии

Новости Беларуси. Тесты на коронавирус со всей страны поступают в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самая точная и ответственная часть – диагностика. Рекорд – практически 900 тестов за сутки.

Александр Петкевич, заведующий организационно-методическим отделом РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

Здесь речь идет об организации труда. У нас в каждой лаборатории, которые работают, имеются несколько групп самостоятельных, которые в 3 смены работают с тем, чтобы результаты получать и можно было как-то отдохнуть.

Как любое учреждение, как медицинское учреждение, ограничили поступление плановых больных. Это обычная усиленная работа, правда, в круглосуточном режиме.

Они справились с болезнью и рассказали о лечении. Истории людей, которые заболели коронавирусом и выздоровели