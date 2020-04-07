Прямой эфир

Трудятся в 3 смены, чтобы можно было как-то отдохнуть. Как сейчас работает РНПЦ эпидемиологии и микробиологии

07 апреля 2020 20:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Тесты на коронавирус со всей страны поступают в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самая точная и ответственная часть – диагностика. Рекорд – практически 900 тестов за сутки.   

Дарят цветы, доставляют еду. Как в мире благодарят врачей, которые сражаются с коронавирусом

Трудятся в 3 смены, чтобы можно было как-то отдохнуть. Как сейчас работает РНПЦ эпидемиологии и микробиологии-1

Александр Петкевич, заведующий организационно-методическим отделом РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:  
Здесь речь идет об организации труда. У нас в каждой лаборатории, которые работают, имеются несколько групп самостоятельных, которые в 3 смены работают с тем, чтобы результаты получать и можно было как-то отдохнуть.

Как любое учреждение, как медицинское учреждение, ограничили поступление плановых больных. Это обычная усиленная работа, правда, в круглосуточном режиме.   

Они справились с болезнью и рассказали о лечении. Истории людей, которые заболели коронавирусом и выздоровели

Трудятся в 3 смены, чтобы можно было как-то отдохнуть. Как сейчас работает РНПЦ эпидемиологии и микробиологии-4

Это не только большое испытание для врачей и ученых – своего рода проверка на сознательность для нас всех. И любопытно отметить: если в поисковике набрать любое учреждение здравоохранения, к примеру, 1-я больница, сразу на экране всплывет окошко «Оповещение о COVID-19: если чувствуете себя плохо, оставайтесь дома».   

Трудятся в 3 смены, чтобы можно было как-то отдохнуть. Как сейчас работает РНПЦ эпидемиологии и микробиологии-7

Трудятся в 3 смены, чтобы можно было как-то отдохнуть. Как сейчас работает РНПЦ эпидемиологии и микробиологии-9

Кристина Федорович, корреспондент:   
Предупрежден – значит, вооружен. Так, соблюдая простые меры безопасности, мы с вами можем сберечь себя и окружающих. Избегайте мест массовых скоплений, держите дистанцию как минимум 1 метр, регулярно мойте руки и обрабатывайте их спиртосодержащим средством. Не трогайте лицо руками и будьте здоровы!   

Трудятся в 3 смены, чтобы можно было как-то отдохнуть. Как сейчас работает РНПЦ эпидемиологии и микробиологии-12

# Коронавирус # общество # Кристина Федорович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент о самоизоляции в Беларуси: «Мы можем ужесточить так, что в глазах потемнеет»
07 апреля 2020 19:17

Президент о самоизоляции в Беларуси: «Мы можем ужесточить так, что в глазах потемнеет»

Александр Лукашенко: Если вы видите, что человек нормальный, отрицательный тест – не держите его в больнице
07 апреля 2020 19:06

Александр Лукашенко: Если вы видите, что человек нормальный, отрицательный тест – не держите его в больнице

Если бы не стали людей сортировать, то имели бы пандемию в стране. Александр Лукашенко рассказал о тактике борьбы с коронавирусом
07 апреля 2020 18:47

Если бы не стали людей сортировать, то имели бы пандемию в стране. Александр Лукашенко рассказал о тактике борьбы с коронавирусом