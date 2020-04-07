Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь

Новости Беларуси. Пандемия коронавируса или вызов № 1 для всего мира. Оценить усилия белорусских специалистов уже завтра, 8 апреля, смогут эксперты Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет с миссией ВОЗ на борту приземлился в Национальном аэропорту «Минск».

Если бы не стали людей сортировать, то имели бы пандемию в стране. Александр Лукашенко рассказал о тактике борьбы с коронавирусом