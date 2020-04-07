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Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь

07 апреля 2020 20:13
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Новости Беларуси. Пандемия коронавируса или вызов № 1 для всего мира. Оценить усилия белорусских специалистов уже завтра, 8 апреля, смогут эксперты Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет с миссией ВОЗ на борту приземлился в Национальном аэропорту «Минск».  

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К слову, 7 апреля во Дворце Независимости детально обсудили эпидемиологическую обстановку в Беларуси, а также способность нашей системы здравоохранения противостоять распространению заразы XXI века.   

Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь-1

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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