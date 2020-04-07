Дарят цветы, доставляют еду. Как в мире благодарят врачей, которые сражаются с коронавирусом

Новости Беларуси. Медикам в это непростое время не до шуток. Вот лица врачей после суток работы в полной защите – костюме, респираторе, очках и перчатках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они справились с болезнью и рассказали о лечении. Истории людей, которые заболели коронавирусом и выздоровели
Это снимок из Китая:
И все во имя выздоровевших. В Беларуси их 54. Кстати, большая часть заразившихся COVID-19 переносит легко. Это порядка 80 %.
Трудятся в 3 смены, чтобы можно было как-то отдохнуть. Как сейчас работает РНПЦ эпидемиологии и микробиологии
Герои нашего времени – те, кто сутками напролет делают все для победы над коронавирусом. Они в прямом смысле слова живут в больницах и жертвуют собой ради других. В то время как благодарные люди отвечают взаимным добром.
Докторам дарят тюльпаны, доставляют еду. Одним словом – ценят их круглосуточную работу на всех уровнях – и бригад скорой помощи, и врачей, и лаборантов.