Российский политолог: встреча президентов подтверждает, что Беларусь может рассчитывать на поддержку в случае ужесточения санкций

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 1 июня на большом совещании во Дворце Независимости раскрыл подробности переговоров с Путиным в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экономической катастрофы не предвидят и российские эксперты. Объединить усилия сейчас необходимо как никогда, а тянуть одеяло на себя невыгодно ни для одной из сторон.
Вячеслав Сутырин, политолог (Россия):
В ближайшие годы конкуренция на международной арене не будет снижаться, будет только усиливаться. В связи с этим очень важна та политическая и внешнеполитическая поддержка, которую наши страны способны оказывать друг другу на международной арене. И, в частности, стратегия реагирования на санкции. На мой взгляд, здесь очень важно скоординированная линия. И недавняя встреча президентов подтверждает, опять же, что отношения наших стран таковы, что Беларусь может рассчитывать на поддержку в случае ужесточения санкций.
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