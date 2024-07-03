Президент Беларуси: наша страна активно развивает оборонный сектор экономики

Ради будущего нужно сделать все, чтобы пронести историческую память через века. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными Силами Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая парад, посвященный 80-й годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Да, нас пытались сломить в 2020-м, нам пророчили крах еще в тяжелых 1990-х. Но посмотрите, каких высот за 30 лет своей независимости мы достигли: мы построили свою атомную энергетику, слетали в космос, запустили в производство свой белорусский автомобиль, добрались с отечественными товарами до самых отдаленных уголков Африки. Список длинный. А все почему? Белорусы – трудолюбивый народ. И наша сила в первую очередь в людях.