Президент Беларуси: наша страна активно развивает оборонный сектор экономики
Ради будущего нужно сделать все, чтобы пронести историческую память через века. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными Силами Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая парад, посвященный 80-й годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Да, нас пытались сломить в 2020-м, нам пророчили крах еще в тяжелых 1990-х. Но посмотрите, каких высот за 30 лет своей независимости мы достигли: мы построили свою атомную энергетику, слетали в космос, запустили в производство свой белорусский автомобиль, добрались с отечественными товарами до самых отдаленных уголков Африки. Список длинный. А все почему? Белорусы – трудолюбивый народ. И наша сила в первую очередь в людях.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь обладает самыми современными образцами вооружения и техники. Мы активно развиваем оборонный сектор экономики. Создаем отечественные ракетные комплексы, стрелковое оружие, артиллерийские снаряды, беспилотные летательные аппараты, средства связи и автоматизации. То, что нужно для современной войны. Многое сегодня покажем. Но главная наша сила, как я уже сказал, – люди. Солдаты и офицеры – герои нашего времени, которые уже сейчас демонстрируют отвагу и силу духа. Наш парад – это признание профессионализма и преданности долгу военных, пограничников, бойцов и офицеров специальных служб, делающих все, чтобы провокации со стороны недружественных стран не переросли в полномасштабный военный конфликт. Подробности.
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