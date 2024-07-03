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Президент Беларуси: наша страна активно развивает оборонный сектор экономики

03 июля 2024 18:02
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Ради будущего нужно сделать все, чтобы пронести историческую память через века. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными Силами Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая парад, посвященный 80-й годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: наша страна активно развивает оборонный сектор экономики-1

Да, нас пытались сломить в 2020-м, нам пророчили крах еще в тяжелых 1990-х. Но посмотрите, каких высот за 30 лет своей независимости мы достигли: мы построили свою атомную энергетику, слетали в космос, запустили в производство свой белорусский автомобиль, добрались с отечественными товарами до самых отдаленных уголков Африки. Список длинный. А все почему? Белорусы – трудолюбивый народ. И наша сила в первую очередь в людях.

Президент Беларуси: наша страна активно развивает оборонный сектор экономики-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь обладает самыми современными образцами вооружения и техники. Мы активно развиваем оборонный сектор экономики. Создаем отечественные ракетные комплексы, стрелковое оружие, артиллерийские снаряды, беспилотные летательные аппараты, средства связи и автоматизации. То, что нужно для современной войны. Многое сегодня покажем. Но главная наша сила, как я уже сказал, – люди. Солдаты и офицеры – герои нашего времени, которые уже сейчас демонстрируют отвагу и силу духа. Наш парад – это признание профессионализма и преданности долгу военных, пограничников, бойцов и офицеров специальных служб, делающих все, чтобы провокации со стороны недружественных стран не переросли в полномасштабный военный конфликт. Подробности.

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# День Независимости # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок

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