Концерт у стелы «Минск – город-герой» станет кульминацией Дня Независимости

Кульминацией праздничных мероприятий в белорусской столице станет концерт у стелы «Минск – город-герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые это мероприятие пройдет под эгидой Союзного государства. Основная тема гала-концерта – братская дружба народов Советского Союза и их вклад в общую Победу в Великой Отечественной войне.

В эти минуты у площадки заканчиваются последние приготовления. На сцену выйдут известные и всеми любимые артисты из Беларуси, России и Казахстана. Традиционно концертная программа завершится общереспубликанской акцией «Споем гимн вместе», после чего, в 23 часа, небо столицы окрасится в цвета праздничного салюта.