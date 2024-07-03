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Концерт у стелы «Минск – город-герой» станет кульминацией Дня Независимости

03 июля 2024 17:47
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Кульминацией праздничных мероприятий в белорусской столице станет концерт у стелы «Минск – город-герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концерт у стелы «Минск – город-герой» станет кульминацией Дня Независимости-1

Впервые это мероприятие пройдет под эгидой Союзного государства. Основная тема гала-концерта – братская дружба народов Советского Союза и их вклад в общую Победу в Великой Отечественной войне.

Концерт у стелы «Минск – город-герой» станет кульминацией Дня Независимости-4

В эти минуты у площадки заканчиваются последние приготовления. На сцену выйдут известные и всеми любимые артисты из Беларуси, России и Казахстана. Традиционно концертная программа завершится общереспубликанской акцией «Споем гимн вместе», после чего, в 23 часа, небо столицы окрасится в цвета праздничного салюта.

Где посмотреть салют на День Независимости в Минске? Список локаций здесь.

# День Независимости # общество

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