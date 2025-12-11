Чегринец: Крым может дать заряд патриотизма практически всей России

Роман Чегринец, председатель РНКА «Белорусы Крыма»:

Я абсолютно уверен, что Крым может дать заряд патриотизма практически всей России. И вот та волна патриотизма, которая пошла в Крыму в 2014 году, она же по всей стране прокатилась. Действительно ситуация поменялась. Да, сейчас заряд крымский подхватили наши исторические территории. Там действительно большие патриоты, эти люди, которые это вынесли, особенно Донецк, Луганск, которые были все-таки под войной в этот период. Если Запорожье с Херсонской областью – все-таки там не было такого кровопролития. Они вошли сразу в состав России. Конечно, Донецк, Луганск – очень тяжело. Они могут дать свой заряд патриотизма и всей стране показать, научить, рассказать. И вот эта волна, мне кажется, подстегнула и страну к развитию. Российскую Федерацию, которая за собой потянула и Республику Беларусь, дала новый импульс внутреннему развитию, своему производству, импортозамещению не на бумаге, а на самом деле, новые кооперации, новые пути, экономические цепочки, логистические и прочее.

Читайте также:

Чегринец: каждый президент в Украине хуже предыдущего

Чегринец: белорусов в Крыму достаточно много, по разным подсчётам, где-то 35-40 тысяч

Брюссель готовит блокаду Калининграда? Лазуткин – о новом пакете санкций